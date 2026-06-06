Video: el momento en que Franco Colapinto perdió el control de su Alpine en Mónaco

La tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 dejó un momento de preocupación para Franco Colapinto. El piloto de Alpine protagonizó un trompo en la curva Loews , uno de los sectores más lentos y técnicos del tradicional circuito callejero de Montecarlo.

La maniobra ocurrió mientras buscaba mejorar sus registros antes de la clasificación. Afortunadamente para el argentino, logró controlar el monoplaza y evitar cualquier impacto importante contra las barreras, una situación especialmente valiosa en un trazado donde los errores suelen pagarse caro.

Aunque pudo continuar la marcha y regresar a boxes, el incidente no pasó inadvertido dentro del equipo francés. Poco después, Alpine confirmó que el auto había sufrido daños durante la maniobra.

A través de una publicación en la red social X, la escudería explicó lo sucedido y detalló las consecuencias del incidente. "Franco gira en la curva 6. Su alerón trasero golpea la pared y se rompe. Está de vuelta en el garaje", informó el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2063214986755809450&partner=&hide_thread=false FP3 - 30/60 MINS



Franco spins at Turn 6. His rear wing hits the wall and breaks.



He’s back in the garage - Car #43 crew are fixing it — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 6, 2026

El daño obligó a los mecánicos a trabajar sobre el A526 en un momento clave de la sesión. Más tarde, una bandera roja provocada por un accidente del británico Oliver Bearman le permitió a Alpine disponer de algunos minutos adicionales para preparar nuevamente el coche.

Colapinto volvió a la pista en el tramo final de la FP3, pero no consiguió mejorar sus tiempos. Finalmente, cerró la sesión en el 19° puesto, lejos de los registros de referencia y con la atención puesta en la clasificación.

La actividad continuará este sábado con la sesión que definirá la parrilla de salida para el Gran Premio de Mónaco. La clasificación comenzará a las 11 (hora de Argentina) y será determinante en un circuito donde adelantar suele ser una tarea extremadamente compleja.