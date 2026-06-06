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Franco Colapinto

Video: el momento en que Franco Colapinto perdió el control de su Alpine en Mónaco

El piloto argentino hizo un trompo en la curva Loews durante la FP3 y el equipo confirmó daños en el alerón trasero.

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Momento de tensión para Colapinto durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Momento de tensión para Colapinto durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Captura de video

La tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 dejó un momento de preocupación para Franco Colapinto. El piloto de Alpine protagonizó un trompo en la curva Loews, uno de los sectores más lentos y técnicos del tradicional circuito callejero de Montecarlo.

La maniobra ocurrió mientras buscaba mejorar sus registros antes de la clasificación. Afortunadamente para el argentino, logró controlar el monoplaza y evitar cualquier impacto importante contra las barreras, una situación especialmente valiosa en un trazado donde los errores suelen pagarse caro.

Trompo de Colapinto en la FP3

Trompo de Colapinto en la FP3

Aunque pudo continuar la marcha y regresar a boxes, el incidente no pasó inadvertido dentro del equipo francés. Poco después, Alpine confirmó que el auto había sufrido daños durante la maniobra.

El mensaje de Alpine tras el trompo

A través de una publicación en la red social X, la escudería explicó lo sucedido y detalló las consecuencias del incidente. "Franco gira en la curva 6. Su alerón trasero golpea la pared y se rompe. Está de vuelta en el garaje", informó el equipo.

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El daño obligó a los mecánicos a trabajar sobre el A526 en un momento clave de la sesión. Más tarde, una bandera roja provocada por un accidente del británico Oliver Bearman le permitió a Alpine disponer de algunos minutos adicionales para preparar nuevamente el coche.

Colapinto volvió a la pista en el tramo final de la FP3, pero no consiguió mejorar sus tiempos. Finalmente, cerró la sesión en el 19° puesto, lejos de los registros de referencia y con la atención puesta en la clasificación.

La actividad continuará este sábado con la sesión que definirá la parrilla de salida para el Gran Premio de Mónaco. La clasificación comenzará a las 11 (hora de Argentina) y será determinante en un circuito donde adelantar suele ser una tarea extremadamente compleja.

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