Fórmula 1: la inesperada medida de la FIA que genera incertidumbre en Alpine

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la séptima fecha de la temporada 2026 en el circuito de Barcelona, pero la atención no está puesta únicamente en la actividad en pista. En la previa del Gran Premio catalán, la FIA dio a conocer de manera parcial los resultados de un estudio sobre el rendimiento de las unidades de potencia bajo el actual reglamento técnico, una decisión que abrió una nueva controversia.

La información difundida por el organismo rector ubica a Red Bull como el fabricante con el motor de mejor desempeño del campeonato. La conclusión llamó la atención de equipos y especialistas, ya que el rendimiento observado durante las carreras parece señalar a Mercedes como la referencia técnica en materia de propulsores.

El impacto de esta evaluación va mucho más allá de una cuestión estadística. La clasificación elaborada por la FIA está directamente relacionada con el sistema ADUO (Additional Development Opportunities Unit), un mecanismo diseñado para otorgar mayores posibilidades de desarrollo a los fabricantes que se encuentren por detrás de la referencia en términos de rendimiento.

El sistema ADUO fue creado para evitar que las diferencias entre fabricantes se vuelvan irreversibles. A través de este mecanismo, las marcas que se encuentren en desventaja reciben oportunidades adicionales para introducir mejoras y acelerar su proceso de evolución técnica.

Si la evaluación actual se mantiene, Red Bull quedaría catalogado como el fabricante de referencia y, por lo tanto, tendría limitadas sus posibilidades de desarrollo. En cambio, Mercedes podría acceder a una actualización de su unidad de potencia durante lo que resta de 2026 y sumar otra evolución en 2027. Ferrari, Honda y Audi también contarían con mayores márgenes para realizar modificaciones.

red bull La revisión del sistema ADUO abrió un nuevo frente en la Fórmula 1. Instagram @redbullracing

La importancia de estas oportunidades adicionales radica en que no solo abarcan elementos del motor de combustión. Los fabricantes incluidos dentro del sistema también pueden trabajar sobre componentes clave de la parte eléctrica, como la MGU-K y las baterías, aspectos cada vez más determinantes en la era híbrida de la Fórmula 1.

Red Bull pidió una revisión de los resultados

La publicación de los datos no pasó inadvertida para Red Bull. La escudería austríaca manifestó su desacuerdo con la metodología empleada y solicitó una revisión adicional de los resultados presentados por la FIA.

Según trascendió, el equipo considera que existen discrepancias en los criterios de medición utilizados para establecer cuál es la unidad de potencia más eficiente. Por ese motivo, pidió que se vuelvan a verificar tanto los sistemas de medición como la precisión de la información recopilada.

A raíz de este reclamo, la FIA deberá revisar nuevamente los procedimientos aplicados antes de publicar una clasificación definitiva, una instancia que será observada con atención por todos los fabricantes involucrados.

Mercedes, Alpine y el juego estratégico de la Fórmula 1

Como ocurre habitualmente en la Fórmula 1, la estrategia también juega un papel importante fuera de la pista. Una de las especulaciones que surgieron tras conocerse los datos de la FIA es que Mercedes podría optar por no introducir mejoras antes de las próximas mediciones vinculadas al sistema ADUO. De esa manera, Red Bull continuaría apareciendo como la referencia y seguiría limitado en sus posibilidades de desarrollo.

Al mismo tiempo, una eventual rectificación de los resultados tras la revisión solicitada por la escudería austríaca podría modificar el escenario actual y alterar qué fabricante queda catalogado como la referencia. En ese contexto, Alpine observa con atención una situación que involucra directamente a Mercedes y que podría influir en el desarrollo técnico de los motores durante los próximos meses.