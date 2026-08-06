El desafiante mensaje de Flavio Briatore que impacta de lleno en el presente de Franco Colapinto y Alpine

Flavio Briatore considera que llegó el momento de que Alpine dé un salto definitivo en la Fórmula 1 . El asesor ejecutivo de la escudería francesa cree que el equipo ya cuenta con la estructura, los recursos y la tecnología necesarios para pelear por victorias, por lo que no encuentra una explicación al hecho de seguir lejos de de los principales protagonistas del campeonato.

El dirigente italiano entiende que los profundos cambios implementados durante los últimos dos años comenzaron a consolidarse en esta temporada. La llegada de los motores Mercedes, las inversiones realizadas en la fábrica de Enstone y una organización más estable alimentan su convicción de que Alpine debe aspirar a mucho más que liderar la zona media de la parrilla .

Aunque el equipo perdió recientemente el quinto lugar del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls, Briatore sostiene que el proyecto continúa dentro de los objetivos previstos. De hecho, recordó que la meta planteada a Renault para 2026 era devolver a la escudería al Top 6, un objetivo que considera prácticamente cumplido.

En declaraciones al medio especializado The Race, Briatore dejó en claro que ya no cree que existan limitaciones estructurales que impidan a Alpine competir contra los equipos más fuertes del campeonato. "Tenemos todo para ganar", afirmó el italiano, quien destacó especialmente el acuerdo alcanzado con Mercedes para el suministro de unidades de potencia. "El acuerdo que hemos cerrado con Mercedes es un acuerdo excelente, porque hemos elegido al socio adecuado. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en las infraestructuras de la fábrica".

Sin embargo, aseguró que el siguiente paso depende del propio equipo y de su capacidad para evolucionar. "Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas. Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy".

Su mayor sorpresa pasa por la diferencia que Alpine todavía mantiene respecto de los líderes. "Pero estoy seguro de que este equipo... No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente".

Flavio Briatore cree que Alpine tiene todo para ganar. Captura de video

La mentalidad, el punto que Alpine todavía debe mejorar

Para Briatore, la brecha que separa a Alpine de los equipos de punta no se explica únicamente por el presupuesto o la infraestructura. El italiano considera que el aspecto más importante pasa por la confianza del grupo y la capacidad de explotar todo el potencial disponible. En ese sentido, utilizó a Aston Martin como ejemplo de que disponer de las mejores instalaciones no garantiza automáticamente los resultados deportivos.

"No veo por qué no. No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo".

También reconoció que aún espera más del departamento técnico. "Quizás aquí tengamos muy buenos ingenieros, pero todavía no han demostrado todo su potencial. Nuestro director técnico realmente tiene que analizar muy, muy bien la situación".

Alpine se ubica en la sexta ubicación del campeonato de Constructores. www.francolapinto.com

Una nueva etapa para Alpine

El asesor ejecutivo cree que, por primera vez desde su regreso, Alpine atraviesa una etapa de estabilidad que le permite evaluar con claridad el funcionamiento interno del equipo y planificar el futuro con mayor precisión.

"Ahora ya hemos hecho el primer coche todos juntos. Antes, en la parte técnica, no sabíamos quién era bueno, quién era malo, quién estaba haciendo un gran trabajo y quién no. Pero ahora ya tenemos una imagen clara. Antes no la teníamos, porque había demasiados cambios. Ahora tenemos estabilidad", explicó.

Según Briatore, esa transformación también modificó la imagen que Alpine proyecta hacia el resto del paddock. El dirigente reveló que varios profesionales que anteriormente eligieron marcharse ahora buscan regresar a Enstone atraídos por el nuevo rumbo del equipo. Sin embargo, dejó claro que su prioridad pasa por consolidar el grupo actual antes que reincorporar nombres del pasado, convencido de que el verdadero desafío es demostrar en la pista que Alpine puede volver a luchar por victorias.