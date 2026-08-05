Flavio Briatore reveló cuánto vale Alpine y dejó una llamativa reflexión: "Ya lo habría vendido"

Flavio Briatore considera que el valor de Alpine está muy por encima de las estimaciones. El histórico dirigente italiano aseguró que la escudería francesa supera los 3.000 millones de dólares de valuación y hasta ironizó con la posibilidad de vender el equipo si fuera de su propiedad .

El crecimiento comercial que experimentó la Fórmula 1 en los últimos años, impulsado por el aumento de audiencias, nuevos mercados y las restricciones para el ingreso de nuevas escuderías, elevó considerablemente el precio de las diez estructuras que integran la categoría.

En ese contexto, Briatore sostuvo que Alpine se encuentra entre los activos más valiosos y aseguró que las cifras difundidas por algunas publicaciones especializadas ya quedaron desactualizadas.

En una entrevista con The Race, el italiano rechazó la valuación de 2.450 millones de dólares que Forbes asignó a Alpine en 2025 y aseguró que la realidad del mercado es muy diferente. "No, no, nosotros valemos más, porque tenemos una oferta por el 24% de Otro Capital, con una valoración de 3.200 millones. Entonces tenemos el 40% de la valoración de Renault. Todo Renault está valorado en 8.300 millones (de dólares). Y estamos trabajando con esta valoración de 3.500 millones. Así que representamos el 40% o el 50%", afirmó.

Briatore recordó además cómo cambió el negocio de la Fórmula 1 desde sus comienzos como propietario de equipos. El dirigente fue accionista de Benetton, Ligier y Minardi durante la década de 1990 y comparó aquellas cifras con las actuales.

"Vendí mi participación en Benetton y el valor del equipo era de 80 millones de dólares", recordó. "Bien, ahora estamos hablando de 3.500 o 4.000 millones de dólares. Y todo el mundo hace sus propias previsiones. Cuando hablas con esta gente de las finanzas, te dicen: 'Bien, dentro de tres o cuatro años, el equipo de Fórmula 1 valdrá 10.000 millones de dólares'".

La llamativa reflexión de Briatore

Consultado sobre si las valuaciones de las escuderías ya alcanzaron su techo, el italiano respondió con una frase que rápidamente generó repercusión. "Si el equipo fuera mío, ¡ya lo habría vendido!", bromeó Briatore, dejando en claro que considera que el valor de mercado de las estructuras atraviesa uno de sus momentos más altos.

Actualmente, Ferrari lidera las valuaciones de la Fórmula 1 con un valor estimado en 6.500 millones de dólares, seguida por Mercedes (6.000 millones), McLaren (4.500 millones) y Red Bull (4.350 millones), mientras que Alpine ocupa el séptimo lugar en el ranking elaborado por Forbes.

El futuro accionario de Alpine sigue abierto

Más allá de la valoración económica, Alpine podría registrar cambios en su composición accionaria durante los próximos meses. Otro Capital, el fondo que adquirió el 24% del equipo en 2023 por 200 millones de euros, analiza desprenderse de esa participación. El grupo inversor reúne a figuras del deporte como Patrick Mahomes, Travis Kelce, Rory McIlroy y Anthony Joshua. No obstante, Renault conserva derecho de veto sobre cualquier operación hasta septiembre.

Briatore, sin embargo, minimizó el impacto que podría tener un cambio de socio minoritario dentro de la escudería. "No es realmente mi problema, esto es más una cuestión de Renault. Claro que, para tener un socio con el 24%, espero que alguien no solo aporte financiación, sino que también ayude en tecnología o en lo que sea, o en materia financiera", explicó.

Flavio Briatore habló sobre la valuación de Alpine, el mercado de la Fórmula 1 y el posible ingreso de un nuevo accionista. Instagram @alpinef1team

Finalmente, concluyó que no espera movimientos bruscos en el corto plazo: "Pero en septiembre no creo que vaya a pasar nada dramático, porque veo muy difícil que alguien compre el 24% de una compañía sin llegar a un acuerdo con el accionista mayoritario. Nunca he visto que alguien gaste 600 millones para comprar una participación minoritaria y convertirse en socio si no está de acuerdo con el accionista mayoritario. Veremos qué sucede. Renault está negociando. Desde el punto de vista del equipo, para mí no cambia nada. Tenemos a Otro y, si mañana tenemos a otra persona, será otra persona".