El CEO de Renault dejó un contundente mensaje sobre el futuro de Alpine

Alpine continúa atravesando un proceso de reconstrucción en la Fórmula 1 y, aunque los resultados deportivos muestran una mejora respecto de la temporada pasada, la cúpula del Grupo Renault mantiene la cautela. En ese contexto, el CEO de la compañía, Francois Provost, dejó un mensaje claro sobre el presente del equipo y el rumbo que espera consolidar en los próximos meses.

Gracias al nuevo reglamento técnico y a la incorporación de Mercedes como proveedor de unidades de potencia, el A526 dio un salto de calidad frente a su antecesor. Esa evolución permitió que Alpine se instalara en la pelea por los puntos de manera más regular y se fijara como objetivo liderar el medio del pelotón.

Sin embargo, la escudería francesa también debió convivir con tensiones internas y con el crecimiento de rivales directos como Racing Bulls y Audi, que amenazan su posición en la zona media de la parrilla. Aun así, desde Renault consideran que el proyecto avanza en la dirección esperada.

Francois Provost respaldó el proyecto de Alpine. Estabilidad como prioridad para Alpine En declaraciones reproducidas por la agencia Reuters, Provost explicó cuál es la principal misión que tiene para el equipo en esta etapa. “Mi prioridad absoluta hoy es estabilizar la escudería, dotarla de unas bases sólidas e iniciar una recuperación ya este año, lo cual está ocurriendo. Nuestro objetivo es alcanzar, como mínimo, el sexto puesto. Ese es el primer paso. A partir de ahí definiremos nuestra nueva visión, nuestra nueva ambición".

El directivo también remarcó que el proceso de recuperación requiere objetivos concretos y una planificación a corto plazo. "Cuando el equipo está completamente desorientado, cuando nos encontramos en la incertidumbre, lo primero es establecer prioridades a muy corto plazo y reorientar al equipo hacia la consecución de objetivos muy concretos. A eso es a lo que yo llamo el plan de un año. Los resultados son buenos en el plano deportivo y las cosas van bien en lo que respecta al patrocinio. Por lo tanto, estoy razonablemente satisfecho, pero sigo siendo humilde. Sé que aún queda un largo camino por recorrer".