Un excampeón del mundo aseguró que Cristiano Ronaldo fue "boicoteado" en Portugal

Tras la despedida del Mundial, una histórica figura del fútbol francés dio su visión sobre el rendimiento del seleccionado luso.

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones y análisis de figuras históricas del fútbol. En las últimas horas, un campeón del mundo con Francia apuntó directamente contra el funcionamiento del seleccionado luso y defendió el papel de Cristiano Ronaldo durante el torneo.

Se trata de Youri Djorkaeff, integrante del plantel francés que conquistó la Copa del Mundo en 1998, quien consideró que el delantero portugués nunca recibió el respaldo futbolístico necesario para desplegar todo su potencial dentro del equipo.

En declaraciones a RMC, el exmediocampista fue contundente al evaluar el rendimiento colectivo de Portugal y aseguró que el principal perjudicado fue su máximo referente. "Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", afirmó.

Youri Djorkaeff sostuvo que Portugal nunca armó un equipo pensado para potenciar a Cristiano Ronaldo. EFE La crítica al planteo de Portugal Djorkaeff también sostuvo que las características futbolísticas de Cristiano Ronaldo son conocidas desde hace muchos años y que, precisamente por eso, el cuerpo técnico debía definir con claridad cuál sería su rol dentro del seleccionado.

"Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre. ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó.