"Deambula por la cancha como un abuelo": las críticas a Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial

Una de las de las grandes leyendas del fútbol llegará al fin de su carrera sin haber conquistado el trofeo más importante, después de que el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial con Portugal terminara con una derrota por 1-0 ante España en los octavos de final.

El jugador rompió a llorar cuando su historia mundialista concluyó en Dallas, tras el gol de la victoria de Mikel Merino en el tiempo añadido que clasificó a sus vecinos.

A sus 41 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro, pentacampeón de la Champions League y campeón de la Eurocopa de 2016 ha marcado 976 goles —un récord mundial— entre sus clubes y su selección.

Ha logrado marcar en seis Mundiales, un récord histórico. Sin embargo, lo más cerca que estuvo de ganar la Copa del Mundo fue cuando Portugal alcanzó las semifinales en 2006.

Ya había anunciado que este sería su último Mundial, pero tras el partido declaró: "Me reuniré con mi familia y tomaré decisiones con calma", al ser preguntado si seguiría jugando para su selección.

Quedará abierto el debate de si Portugal habría tenido más posibilidades de ganar este Mundial sin la presión de alinear como titular a Ronaldo —jugador del Al-Nassr— en cada partido.

Sin embargo, para el comentarista de la BBC Chris Sutton, presente en el partido en Dallas, no había dudas.

"Se mueve por el campo con torpeza, como un abuelo; por eso Portugal está fuera", afirmó el exdelantero inglés.

"Cristiano Ronaldo no hace nada; no hizo nada".

"¿Qué está haciendo Roberto Martínez? ¿Cómo se puede complacer tanto a un jugador?".

"Portugal está fuera por culpa de Roberto Martínez".

El seleccionador Martínez anunció que dejaba el cargo tras el pitido final y elogió a Ronaldo, a quien calificó de "icono del fútbol".

"Debemos agradecerle lo que intentó hacer en este Mundial", dijo Martínez.

"Su sueño era ganar este Mundial, y lo afrontó dando un ejemplo extraordinario.

"Es un ejemplo magnífico de lo que representa el fútbol y de la calidad humana que hay detrás del atleta".

¿Debería haber jugado Ronaldo?

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Un tema recurrente importante en los últimos grandes torneos ha sido si Ronaldo debería ser titular.

Ha marcado 146 goles con su selección, un récord en el fútbol internacional masculino, pero recientemente los escépticos han sugerido que no aporta mucho más.

Y, dada una fama y un estatus que trascienden el deporte, parece que Martínez no se atrevió a dejarlo fuera del 11 inicial.

Sin embargo, un equipo repleto de algunos de los mejores defensas y centrocampistas del mundo tal vez esperaba lograr algo más que alcanzar los octavos de final.

Cuatro integrantes de la plantilla ayudaron al Paris Saint-Germain a ganar los dos últimos títulos de la Liga de Campeones: el lateral izquierdo Nuno Mendes, los centrocampistas Vitinha y João Neves, y el delantero Gonçalo Ramos (quien fichó por el AC Milan este verano).

Bruno Fernandes, del Manchester United, fue elegido jugador del año en la Premier League.

"¿Cómo es posible que Gonçalo Ramos no saltara al campo?", se preguntó Sutton.

"Es una vergüenza absoluta por parte del entrenador; simplemente se plegó a los deseos de su estrella.

"Es el jugador más laureado que ha tenido Portugal, pero hay que tener más carácter que eso".

Ronaldo terminó el torneo con tres goles: un doblete contra Uzbekistán y un tanto de penalti frente a Croacia.

Pero, a pesar de que hubo 10 jugadores que marcaron más goles, solo cuatro futbolistas realizaron más remates que los 18 de Ronaldo.

Ronaldo acumuló el mismo número de intentos que el noruego Erling Haaland, quien actualmente comparte el puesto de máximo goleador con 7 tantos.

En cambio, solo generó una ocasión de gol para un compañero a lo largo de sus cinco partidos.

Unos 366 jugadores tocaron el balón más veces que Ronaldo durante el Mundial, a pesar de que él disputó todos los minutos de los cinco partidos de Portugal, con excepción de nueve.

Martínez declaró: "Cuando necesitas un gol, no puedes retirar a Cristiano del campo, al menos no durante los 90 minutos; físicamente está capacitado. Su presencia, su juego en espacios abiertos, las acciones a balón parado... necesitamos su experiencia".

¿Otro para Messi en el debate del "mejor de todos los tiempos"?

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La popularidad de Cristiano Ronaldo —exjugador del Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus— y de su eterno rival, Lionel Messi, ha transformado casi por completo la forma en que se vive la afición al fútbol.

Muchos se consideran seguidores de Ronaldo o de Messi —leyenda del Barcelona y exdelantero del PSG— más que hinchas de un club en particular.

Ninguno de los dos grupos de aficionados cederá jamás en su postura dentro del debate sobre cuál de ellos es el mejor futbolista de todos los tiempos, si es que alguno lo es.

Sin embargo, hasta 2022, el único reproche que se les hacía a ambos era no haber ganado nunca la Copa del Mundo, un trofeo que sí levantaron figuras icónicas como Pelé y Diego Maradona.

Messi la ganó en 2022 con Argentina en Qatar, superando así ese obstáculo. Por su parte, Ronaldo se retirará sin haberla conseguido nunca.

Aunque ambos jugadores se encuentran en la recta final de sus carreras —Ronaldo en Arabia Saudita y Messi en EE.UU. con el Inter Miami—, no cabe duda de que Messi sigue teniendo un mayor impacto en esta etapa.

Es el máximo goleador compartido del Mundial con 7 tantos, igualando la cifra que alcanzó en 2022. Ronaldo suma cuatro goles en el conjunto de esos torneos.

Wayne Rooney, excompañero de Ronaldo en el United, declaró: "Es un genio, una superestrella. Lo que ha aportado al fútbol y a millones de personas es algo excepcional.

"Estará decepcionado, porque creía que podía ganar este torneo. Pero el paso del tiempo nos afecta a todos. Es un día triste para el fútbol".

"Hay que reírse porque lo vimos": la longevidad de Ronaldo

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Ronaldo aún tiene uno o dos récords de la Copa del Mundo gracias a su longevidad.

Es el único jugador que ha marcado en seis Mundiales y uno de los dos únicos que han participado en seis ediciones, junto con Messi.

Sus 11 goles lo sitúan noveno en la lista histórica de goleadores, encabezada por Messi con 20.

Sin embargo, solo uno de esos goles llegó en las fases de eliminación directa: un penalti transformado contra Croacia en los dieciseisavos de final de esta edición.

De hecho, Ronaldo fue relegado al banquillo durante las fases eliminatorias del último Mundial —la primera vez desde 2008 que no iniciaba un partido de un gran torneo— tras un desencuentro con el entonces seleccionador, Fernando Santos.

Sutton, exdelantero del Blackburn, añadió: "Gonçalo Ramos jugó los octavos de final del último Mundial y marcó un hat-trick cuando el entrenador tuvo la valentía de dejar a Ronaldo fuera.

"Han pasado cuatro años, Ronaldo es cuatro años mayor y mira lo que ha sucedido".

Los aficionados portugueses que hablaron con la BBC después el partido se mostraron apenados por el hecho de que este sea el final de la historia de Ronaldo en los Mundiales.

Uno de ellos comentó: "Uno de mis sueños era ver a Ronaldo en directo. Me alegró verlo. Ha significado mucho.

"Estoy muy emocionado. Simplemente no tuvimos suerte esta vez. Lo que ha hecho Ronaldo ha sido hermoso. No hay que llorar, hay que sonreír porque lo vimos jugar".

"No tendría sentido continuar": Martínez deja Portugal

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El exentrenador del Swansea, el Wigan y el Everton, Roberto Martínez, dirigió a Bélgica entre 2016 y 2022 y a Portugal desde 2023.

El técnico español llevó a Bélgica a las semifinales del Mundial de 2018, donde perdieron ante Francia, pero posteriormente cayó en la fase de grupos en 2022.

Aunque ganó la Liga de Naciones con Portugal el año pasado, deja el cargo tras esta eliminación mundialista.

"Llegué a Portugal con el objetivo de ganar el Mundial y, al no haberlo conseguido, no tendría sentido continuar", declaró.

"Mi contrato termina hoy".

Sutton añadió: "Su trabajo consistía en intentar ganar el Mundial y alinear al mejor equipo posible para Portugal".

"¿Lo ha logrado? Para nada".

"Es escandalosa la forma en que ha gestionado este equipo.

"Arruinó el proyecto de Bélgica cuando tenían la oportunidad de lograr grandes cosas con aquella generación dorada; terminaron convirtiéndose en el hazmerreír del fútbol.

"Y ahora con Portugal... fue lamentable ver a un entrenador actuar de esa manera".

BBC

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FUENTE: BBC