Atentado en Siria durante la visita de Emmanuel Macron, presidente de Francia

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, Siria , coincidiendo con la visita oficial del presidente de Francia , Emmanuel Macron , a la capital siria.

El Ministerio del Interior sirio informó sobre el atentado en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial SANA de que los dos artefactos explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno .

Según el medio estatal, unidades especializadas comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad de Siria establecieron un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población, mientras equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar.

El Ministerio del Interior añadió que el punto donde se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continúa según lo previsto.

Las explosiones se produjeron en el centro de Damasco, donde Macron realiza una visita de dos días, la primera de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024.

Otro atentado dejó diez muertos

Anteriormente, la televisión oficial Al Ijbariya había informado de dos fuertes explosiones cerca del hotel Four Seasons, donde se aloja el presidente francés, y de una operación de búsqueda para identificar a los responsables.

Según ese medio, las detonaciones fueron causadas por dos artefactos explosivos improvisados, similares al que estalló el pasado jueves en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco, un atentado que dejó diez muertos y 21 heridos.

Esos atentados se producen pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio. Efe