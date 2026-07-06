Hamás disolvió su Gobierno en Gaza y puso fin a casi dos décadas de control sobre la Franja

Después de casi 19 años al frente de la Franja de Gaza , Hamás anunció este lunes la disolución de su Gobierno y el traspaso de la administración a un comité de tecnócratas palestinos , una medida contemplada en el acuerdo de alto el fuego firmado con Israel en octubre de 2025.

El nuevo organismo, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), dependerá de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump y tendrá a su cargo la gestión de los servicios públicos y la administración civil durante un período de transición.

Sin embargo, la decisión fue recibida con escepticismo tanto por la Junta de Paz como por sectores políticos y medios israelíes, que consideran que el anuncio tiene un carácter principalmente simbólico y dudan de que implique una pérdida real del poder por parte de la organización islamista.

Hamás anunció que, luego de dos décadas al frente del Gobierno, realizará una transición del poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Hamás fue fundado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin durante la Primera Intifada. Con el paso de los años pasó de ser un movimiento religioso y asistencial a convertirse en una organización con un brazo político y otro militar.

En 2006 ganó las elecciones legislativas palestinas y, tras meses de enfrentamientos con Fatah, tomó por la fuerza el control de la Franja de Gaza en junio de 2007. Desde entonces gobernó el enclave, mientras Cisjordania permaneció bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina.

Diecinueve años marcados por el conflicto

Durante su administración, Gaza permaneció bajo el bloqueo impuesto por Israel y fue escenario de reiteradas escaladas militares entre ambas partes, además de varios intentos fallidos de reconciliación entre Hamás y Fatah.

La etapa más violenta comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel que dejó unas 1.200 personas muertas y 251 secuestradas. La respuesta militar israelí dio inicio a una guerra que se extendió durante dos años y provocó más de 73.100 muertos y 170.000 heridos palestinos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

El alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 estableció, entre otros puntos, la salida de Hamás del gobierno de Gaza y la creación de una administración transitoria encabezada por técnicos palestinos independientes. Con el anuncio realizado este lunes, ese compromiso comenzó formalmente a implementarse, aunque persisten las dudas sobre el alcance efectivo del cambio de poder en el enclave.