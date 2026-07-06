Europa en llamas: se quemaron más de 17 mil hectáreas en plena ola de calor
Fuertes incendios forestales se reportaron en Francia, España y Portugal mientras las temperaturas podrían volver a tocar los 40 °C.
Cientos de bomberos combaten este domingo nuevos incendios forestales en Europa, donde el fuego ya arrasó más de 17.000 hectáreas en Francia, España y Portugal. La emergencia coincide con una nueva suba de las temperaturas, cuando el continente todavía siente el impacto de la ola de calor de finales de junio.
Los focos más recientes se registran en medio de condiciones extremas, con regiones que podrían volver a alcanzar los 40 °C. En España, un incendio cerca de la turística Costa Brava catalana quemó 2.200 hectáreas y afectó principalmente el espacio natural protegido de las Gavarras.
Los bomberos informaron que el incendio en la Bisbal del Ampurdán fue “estabilizado”, aunque mantienen la preocupación por el flanco derecho. Las altas temperaturas y un perímetro discontinuo, con zonas de vegetación sin quemar dentro del área afectada, podrían favorecer la aparición de nuevos focos.
Las autoridades creen que el fuego fue causado por una “negligencia”. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, confirmó que una persona fue detenida en relación con el incendio.
En Francia, cerca de 600 bomberos fueron movilizados para contener un incendio forestal que ya consumió más de 1.000 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán. Las autoridades cerraron carreteras y pidieron a los alcaldes habilitar refugios de emergencia para quienes deban abandonar sus viviendas.
Portugal, el foco más devastador
En Portugal, protección civil informó que los bomberos lograron controlar alrededor del 80% del perímetro de un incendio que arrasó en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país. Según José Costa, oficial de la Autoridad Nacional de Protección Civil, el fuego recorrió 35 kilómetros desde su punto de inicio y aún permanecen algunos puntos calientes.
España e Italia enviaron refuerzos y aviones cisterna luego de que Portugal solicitara ayuda internacional. Las llamas dejaron al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.
Una temporada de incendios que empezó antes
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, advirtió que los incendios forestales estivales comenzaron un mes antes de lo habitual. Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia reforzaron las alertas por calor extremo, que según los meteorólogos podría extenderse hasta el próximo fin de semana.
Europa Occidental ya atravesó dos olas de calor este año, en mayo y junio. La última fue señalada como la más intensa registrada en Europa para ese mes y, según World Weather Attribution, habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático.
El impacto sanitario también fue severo: Francia reportó más de 2.000 muertes adicionales en una semana respecto de lo habitual, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1.000. “El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio”, advirtió el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés, quien pidió extremar las precauciones cerca de los Pirineos: “La temporada va a ser larga”.