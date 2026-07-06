Europa en llamas: se quemaron más de 17 mil hectáreas en plena ola de calor

Fuertes incendios forestales se reportaron en Francia, España y Portugal mientras las temperaturas podrían volver a tocar los 40 °C.

Cientos de bomberos combaten este domingo nuevos incendios forestales en Europa, donde el fuego ya arrasó más de 17.000 hectáreas en Francia, España y Portugal. La emergencia coincide con una nueva suba de las temperaturas, cuando el continente todavía siente el impacto de la ola de calor de finales de junio.

Los focos más recientes se registran en medio de condiciones extremas, con regiones que podrían volver a alcanzar los 40 °C. En España, un incendio cerca de la turística Costa Brava catalana quemó 2.200 hectáreas y afectó principalmente el espacio natural protegido de las Gavarras.

X/@InfosFrancaises Los bomberos informaron que el incendio en la Bisbal del Ampurdán fue “estabilizado”, aunque mantienen la preocupación por el flanco derecho. Las altas temperaturas y un perímetro discontinuo, con zonas de vegetación sin quemar dentro del área afectada, podrían favorecer la aparición de nuevos focos.

Las autoridades creen que el fuego fue causado por una “negligencia”. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, confirmó que una persona fue detenida en relación con el incendio.

X/@ultimahsv En Francia, cerca de 600 bomberos fueron movilizados para contener un incendio forestal que ya consumió más de 1.000 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán. Las autoridades cerraron carreteras y pidieron a los alcaldes habilitar refugios de emergencia para quienes deban abandonar sus viviendas.