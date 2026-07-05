Furor en Europa: la cómoda prenda que será el comodín del próximo verano en Argentina

Aunque la ola polar domina los días actuales, la moda europea ya determinó cuál será el gran comodín para el próximo verano en Argentina: la bermuda.

La ola polar nos hace pensar que el verano está muy lejos, pero lo cierto es que faltan solo algunos meses para los días soleados y con altas temperaturas. Mientras tanto, las influencers de moda europeas han decidido cuál será la prenda clave para vestir bien en verano y sin sufrir del calor.

La bermuda podría ser la estrella de la temporada. Aunque hace mucho la vemos circular en Argentina, lo cierto es que llega reversionada para los outfits de oficina. Durante un tiempo, las bermudas estuvieron prohibidas para el género femenino, pero ahora han quedado casi eliminadas del armario de los varones.

Las bermudas son pantalones cortos ligeramente más anchos que terminan por encima o debajo de la rodilla. Hoy se encuentran en diferetes materiales como cuero, denim, estampados, colores chillones o en telas de traje.

La bermuda es una de las prendas que las estrellas de Hollywood ya eligen. Archivo Por qué se llaman bermudas Las bermudas deben su nombre al archipiélago del mismo nombre del Atlántico. En 1916, el ejército británico destinado en Bermudas no podía moverse con facilidad debido a su uniforme de pantalón largo y calor sofocante. Los oficiales se inspiraron en la vestimenta de los habitantes, que llevaban el pantalón corto para combatir las altas temperaturas.