Ni frío ni multitudes: la playa oculta de Brasil que en julio ofrece 28°C y un espectáculo natural único

Escapar del frío en Argentina y descubrir Imbassaí, Brasil, en julio se traduce en temperaturas de hasta 28°C y el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas.

Visitar la playa de Imbassaí (Brasil) en julio es un plan perfecto para quienes buscan escapar del frío, relajarse sin multitudes alrededor y presenciar uno de los espectáculos naturales más importantes del Atlántico. Aunque es invierno en el hemisferio sur, esta joya de la costa de Bahía mantiene un ambiente tropical.

Una de las razones por las que deberías visitar Imbassaí es por el inicio de temporada de avistamiento de la ballena jorobada en el litoral norte de Bahía. Estos mamíferos migran desde la Antártida hacia las aguas cálidas para reproducirse y dar a luz.

Además hay un clima de invierno tropical. Las máximas diarias rondan los 26°C a 28°C, ideal para disfrutar del agua sin sofocarse. Además, se registra un notable disminución de lluvias, son mucho menores que en los meses de mayo o junio.

Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa presenta la experiencia de lujo "The Signature Level" Archivo Por qué visitar la playa de Brasil en invierno Pero la principal atracción de la Praia de Imbassí es el río que corre paralelo al mar antes de su desemocadura. En julio, la combinación de temperaturas frescas por la noche y las mañanas soleadas hace que sea perfecto alternar entre un baño de agua dulce calmada en el río y las olas del mar abierto.