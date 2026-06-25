La playa de Brasil donde julio se vive con mar cálido y piscinas naturales

En pleno julio, cuando buena parte del Cono Sur busca abrigo, hay rincones del noreste brasileño donde el invierno apenas cambia el pulso de la playa . Porto de Galinhas, en Pernambuco, es uno de esos destinos donde el mar conserva temperatura agradable y las vacaciones todavía tienen ritmo de verano.

La escena se repite cada temporada: viajeros que llegan desde Recife o desde otros puntos de Brasil encuentran un pueblo costero con vida propia, calles llenas de artesanías, restaurantes, música y una costa marcada por arrecifes. Allí, el atractivo no depende solo del sol. La clave está en el agua tibia, las piscinas naturales y la posibilidad de recorrer varias playas en pocos días.

Julio no es el mes más seco del calendario en Porto de Galinhas, pero tampoco significa frío. Las temperaturas medias rondan los 24 °C, con máximas cercanas a los 26 °C y mínimas que se mantienen por encima de los 22 °C. El mar, además, suele conservarse alrededor de los 27 °C, una marca que explica por qué muchos visitantes siguen entrando al agua incluso cuando el cielo alterna nubes, sol y chaparrones pasajeros.

Ese equilibrio convierte al destino en una opción atractiva para quienes quieren escapar de los días más fríos sin apostar necesariamente por una temporada de calor extremo. La recomendación, eso sí, es viajar con una agenda flexible: en esta época pueden aparecer lluvias y conviene mirar tanto el pronóstico como la tabla de mareas antes de contratar excursiones.

El gran sello de Porto de Galinhas son sus piscinas naturales, formadas cuando baja la marea y los arrecifes dejan pequeños espejos de agua clara, tibia y poco profunda. En la zona central, las jangadas llevan a los visitantes hasta los sectores más buscados, donde se puede observar vida marina y disfrutar de una postal clásica del litoral pernambucano.

Pero el viaje no termina en la playa principal. Muro Alto es una de las favoritas para familias y viajeros que buscan aguas más tranquilas, protegidas por una extensa barrera natural de arrecifes. Cupe combina sectores de mar más activo con áreas ideales para quienes prefieren caminar y pasar el día con menos movimiento. Maracaípe, en cambio, tiene un perfil más rústico y atrae a surfistas, además de regalar uno de los atardeceres más buscados en el Pontal.

Qué tener en cuenta antes de viajar

La mejor experiencia suele depender de la marea baja. Sin ese dato, las piscinas naturales pueden no verse en su mejor momento o directamente quedar cubiertas por el mar. Por eso, muchos guías locales recomiendan organizar los paseos por la mañana y revisar con anticipación los horarios de marea para aprovechar mejor cada salida.

El destino también suma infraestructura para distintos tipos de viajeros. En junio de 2026, la Municipalidad de Ipojuca relanzó el proyecto Praia Sem Barreiras en Porto de Galinhas, con servicios gratuitos como sillas anfibias, esteiras de acceso al mar y apoyo para paseos asistidos, una medida pensada para personas con discapacidad o movilidad reducida. Es un dato relevante para quienes buscan planificar vacaciones más accesibles.

Aunque julio coincide con vacaciones escolares y puede elevar la demanda de alojamiento, Porto de Galinhas mantiene su atractivo por una razón simple: no necesita vender una promesa de verano perfecto para funcionar. Su encanto está en la combinación de mar templado, paisaje coralino, vida de pueblo y excursiones cortas. Incluso con algún chaparrón, el invierno allí se siente bastante lejos.