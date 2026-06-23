Adiós al frío: el lugar de Brasil que combina sol, playa y clima cálido en julio

Cuando el frío empieza a sentirse con fuerza en Argentina, Brasil vuelve a aparecer en el radar de quienes buscan sol, playa y temperaturas más amables. Para julio de 2026, el Nordeste brasileño se perfila como la mejor respuesta, pero hay un destino que reúne clima, paisaje y experiencia: Jericoacoara.

Ubicada en el estado de Ceará, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades, “Jeri” combina dunas enormes, lagunas de agua dulce, playas amplias y una vida nocturna relajada. No es el destino más urbano ni el más fácil de alcanzar, pero justamente ahí está parte de su encanto. Para quienes quieren escapar del frío sin caer en un lugar masivo, ofrece una mezcla difícil de igualar.

Julio marca un momento muy conveniente para visitar Jericoacoara. Las lluvias fuertes quedan atrás, el clima se vuelve más estable y las temperaturas se mantienen cálidas durante el día, con máximas que suelen rondar los 30 grados y noches templadas. El mar también conserva una temperatura agradable, ideal para nadar, hacer excursiones o simplemente pasar horas en la playa sin depender del calor extremo del verano. A diferencia de otros puntos del litoral brasileño, donde julio puede ser más húmedo o variable, en esta zona de Ceará comienza una etapa más seca, ventosa y luminosa.

Ese viento, que para algunos viajeros puede ser un detalle menor, es una de las claves del destino . Jericoacoara es muy buscada por quienes practican kitesurf y windsurf, pero también por turistas que disfrutan ver atardeceres sobre la arena, recorrer lagunas en buggy o descansar en posadas con clima de pueblo costero. La Duna do Pôr do Sol, la Pedra Furada, Lagoa do Paraíso y Lagoa Azul forman parte del circuito más clásico, aunque la experiencia no se agota en una lista de excursiones: Jeri invita a caminar sin apuro, comer pescado fresco y moverse entre calles de arena.

Maceió, Maragogi, Natal, Trancoso y Arraial d’Ajuda también aparecen entre las opciones más buscadas para escapar del invierno. Todas tienen argumentos fuertes: mar turquesa, buena gastronomía, hoteles frente a la playa y una temperatura más amable que la del sur del continente. Sin embargo, no todas ofrecen las mismas condiciones en julio. En Alagoas, por ejemplo, el clima suele ser cálido, pero todavía puede coincidir con días de lluvia. En Bahía, Trancoso y Arraial d’Ajuda mantienen su encanto bohemio y elegante, aunque el mes puede alternar sol con chaparrones. Natal, en cambio, conserva buen clima gran parte del año y funciona como una alternativa más simple para quienes prefieren mejor conectividad y servicios urbanos.

Este destino de Brasil es el más indicado para escaparse del frío en el mes de julio.

Jericoacoara gana por otra razón: no se parece tanto a una playa tradicional. El viaje suele requerir vuelo hasta Fortaleza o Cruz, traslado terrestre y, en algunos casos, vehículos adaptados para llegar a la villa. Ese recorrido puede desalentar a quienes buscan comodidad absoluta, pero seduce a los que quieren una escapada con sensación de aventura. Una vez allí, el paisaje cambia la lógica del viaje: no hay grandes avenidas costeras ni torres hoteleras dominando la vista, sino una postal de arena, viento, mar y cielo abierto.

Para qué tipo de viajero conviene

Jericoacoara es ideal para parejas, grupos de amigos y viajeros que priorizan naturaleza, descanso y experiencias al aire libre. También funciona para quienes quieren combinar playa con algo de movimiento, sin depender únicamente de quedarse en una reposera.

Las excursiones a lagunas, los paseos por dunas, las caminatas al atardecer y los deportes náuticos permiten organizar varios días sin repetir plan. Para familias con chicos pequeños, puede ser una buena opción si se elige bien el alojamiento y se contempla la logística de llegada, aunque destinos como Natal o Maceió pueden resultar más prácticos.

La recomendación para julio de 2026 es reservar con anticipación, sobre todo si el viaje coincide con vacaciones de invierno. También conviene revisar conexiones, tiempos de traslado y política de equipaje, ya que no es un destino de llegada inmediata. Quienes busquen lujo discreto encontrarán posadas boutique; quienes prefieran algo más simple, hospedajes con encanto local. En ambos casos, la clave está en entender el espíritu del lugar: Jericoacoara no compite por infraestructura gigantesca, sino por una experiencia de playa cálida, natural y distinta. Para cambiar bufanda por ojotas en pleno julio, pocos lugares de Brasil ofrecen una combinación tan atractiva.