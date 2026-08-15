Día del niño frío, y con lluvias aisladas: así estará el tiempo este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica que este domingo Mendoza tendrá una jornada marcada por el frío y las precipitaciones aisladas.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo marcado por el frío, las lluvias y las precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En ese marco, se prevé que durante el día del niño la máxima se sitúe entre los 9°C y 10°C, mientras que la mínima será de entre 0°C y 1°C en Malargüe. En el resto de la provincia, la mínima se situaría en 4°C.

Durante las primeras horas se prevén precipitaciones en el llano, principalmente en el Valle de Uco y Gran Mendoza. Además, se esperan lluvias en la zona Este durante la tarde, mientras que las precipitaciones abarcarán toda la zona Sur. Estas condiciones se prolongarán hacia la noche y la madrugada siguiente en el llano provincial.

En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur desde la madrugada hasta las 21. Afectará principalmente las zonas Sur, Norte, Este y probablemente Gran Mendoza.