Día del niño frío, y con lluvias aisladas: así estará el tiempo este domingo en Mendoza
El pronóstico del tiempo indica que este domingo Mendoza tendrá una jornada marcada por el frío y las precipitaciones aisladas.
El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo marcado por el frío, las lluvias y las precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En ese marco, se prevé que durante el día del niño la máxima se sitúe entre los 9°C y 10°C, mientras que la mínima será de entre 0°C y 1°C en Malargüe. En el resto de la provincia, la mínima se situaría en 4°C.
Durante las primeras horas se prevén precipitaciones en el llano, principalmente en el Valle de Uco y Gran Mendoza. Además, se esperan lluvias en la zona Este durante la tarde, mientras que las precipitaciones abarcarán toda la zona Sur. Estas condiciones se prolongarán hacia la noche y la madrugada siguiente en el llano provincial.
En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur desde la madrugada hasta las 21. Afectará principalmente las zonas Sur, Norte, Este y probablemente Gran Mendoza.
Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña
Según el pronóstico, en la cordillera continuará el mal tiempo, con precipitaciones en forma de nevadas durante todo el domingo, las cuales se prolongarán hasta la noche y la madrugada del lunes.