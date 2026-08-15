Día del niño: por qué cuidar, prevenir y acompañar también es celebrar

En este Día del del niño renovamos nuestro compromiso con la promoción de la salud infantil.

Cada tercer domingo de agosto celebramos el Día del niño, una fecha que nos invita a reconocer la diversidad de las experiencias de niños, niñas y adolescentes, y a renovar nuestro compromiso con su salud, bienestar y desarrollo integral.

La prevención, un pilar clave para cuidar la salud infantil Más allá de los regalos o los festejos, esta jornada representa una oportunidad para recordar que la mejor manera de celebrar es garantizando el acceso a cuidados de calidad, promoviendo hábitos saludables y acompañando a las familias con información confiable que les permita tomar decisiones. La infancia es una etapa única en la que la prevención tiene un impacto decisivo. Los controles pediátricos periódicos, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, una alimentación saludable, el juego, el descanso adecuado y el acompañamiento emocional constituyen pilares fundamentales para un crecimiento sano.

Asimismo, es importante reforzar medidas de seguridad que previenen lesiones y accidentes, tanto dentro del hogar como en la vía pública. El uso correcto de sistemas de retención infantil en los vehículos, la supervisión de los niños durante el juego y la adecuación de los espacios del hogar son acciones simples que pueden evitar situaciones graves. El juego también merece un lugar central. Jugar favorece el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, fortalece los vínculos familiares y contribuye al aprendizaje. Cada momento compartido representa una oportunidad para crecer, descubrir y construir confianza.

El Día del niño, es una fecha que nos invita a reconocer la diversidad de las experiencias de niños, niñas y adolescentes. Archivo. Juego, descanso y alimentación: hábitos que favorecen En este Día del del niño renovamos nuestro compromiso con la promoción de la salud infantil, acercando información basada en evidencia científica que contribuya a la prevención de enfermedades, al desarrollo saludable y a la protección de los derechos de todos los niños y niñas. Porque celebrar a los niños también es cuidar, prevenir, acompañar y garantizar que cada niño tenga la oportunidad de crecer sano, seguro y feliz.