¿Llueve el Día del Niño? Cómo estará el tiempo para celebrar este domingo

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto y miles de familias ya organizan paseos, reuniones y actividades para compartir con los más chicos. Sin embargo, la seguidilla de días inestables ponen en duda los planes para celebrar al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Lo positivo es que no se vislumbran lluvias.

Según el SMN, no lloverá durante el Día del Niño, pero seguirá con temperaturas bajas y nublado. Foto: Freepik.

Si bien el ambiente será más agradable que durante los días previos, el cielo seguirá nublado. En cuanto a la lluvia, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%, por lo que se podrá celebrar al aire libre pero abrigados.

Respecto al viento, durante la mañana soplará entre 7 y 12 km/h, mientras que a la tarde aumentará a velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas intensas.

El pronóstico indica que el domingo tendrá condiciones aceptables para salir, aunque el cielo gris y las bajas seguirán estando presentes.

Para quienes planean celebrar el Día del Niño en plazas, parques o espacios abiertos, lo más recomendable será elegir el horario de la tarde, cuando la temperatura alcance los valores más altos de la jornada. De todas formas, siempre será conveniente consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir, ya que las condiciones podrían variar con el paso de las horas.

Cómo estará el tiempo durante el feriado

Si el festejo se extiende hasta el lunes 17, que se celebra el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los cuidados serán parecidos. No se esperan lluvias aunque el cielo continuará nublado, y la temperatura oscilará entre 11°C y 15°C.