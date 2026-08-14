Día del Niño 2026: cuánto cuestan los juguetes en Buenos Aires y cuáles son los más elegidos

La cuenta regresiva para el Día del Niño , que se celebra este domingo 16 de agosto, ya se siente en las jugueterías argentinas. Entre promociones, cuotas y vidrieras preparadas para una de las fechas comerciales más importantes del sector, las familias salen a buscar regalos mientras se hacen la pregunta: ¿cuánto cuesta hoy comprar un juguete?

El panorama muestra realidades diferentes. Mientras algunos productos populares registraron aumentos importantes durante el último año, otros prácticamente mantuvieron sus valores e incluso tuvieron pequeñas bajas. Al mismo tiempo, desde el sector advierten que el consumo continúa golpeado y que los compradores están priorizando alternativas más económicas.

En ese contexto, MDZ habló con Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) , quien explicó que el ticket promedio ronda actualmente los $25.000 , frente a los $22.000 del año pasado. “La verdad es que se están eligiendo productos baratos”, señaló Benítez.

Un relevamiento de la consultora Focus Market muestra que la evolución general de los precios de los juguetes se ubicó por debajo de la inflación, aunque los productos vinculados a franquicias de alta demanda tuvieron incrementos mayores.

Entre los juguetes tradicionales aparece el auto a control remoto Spider , que pasó de $12.990 en 2025 a $21.000 este año, un incremento interanual del 62%. La muñeca sirena pasó de $9.869 a $12.800, con una suba del 30%, mientras que una carpa infantil aumentó de $24.000 a $28.000, un 17%.

Una bicicleta rodado 12 cuesta alrededor de $125.000, frente a los $108.400 del año pasado, mientras que el Bebe Llora llegó a $66.200, con un aumento del 10%. La valija de accesorios para el pelo, en tanto, se ubica en $33.992 y registró una variación de apenas el 3%. También hay excepciones: un juego de memoria cuesta $19.620 y el monopatín Spider, $38.500. Ambos mostraron una baja interanual cercana al 1%.

Del smartwatch al drone: cuánto cuestan los juguetes tecnológicos

La tecnología también ocupa un lugar cada vez mayor entre las alternativas para regalar. En este segmento, el presupuesto necesario puede escalar rápidamente.

Los walkie talkies recargables cuestan alrededor de $34.900; un smartwatch infantil con cámara y juegos, $49.900; y un auto a control remoto 4x4, $59.900. Más arriba aparecen los drones infantiles plegables con cámara HD, con un valor aproximado de $79.900, y los robots programables interactivos, que llegan a los $109.900.

Los juguetes electrónicos más pedidos por los niños este año, según un relevamiento privado. Focus Market

Los videojuegos también ganan terreno: son elegidos por el 24% de los niños relevados. Entre los títulos gratuitos aparecen Roblox, Fortnite, Brawl Stars y Stumble Guys, mientras que entre los pagos se destacan EA SPORTS FC 26, Minecraft, Mario Kart World y Marvel's Spider-Man 2. Las ediciones estándar cuestan, en promedio, entre 60 y 70 dólares.

Ventas en baja y familias que buscan regalos más baratos

Más allá de los precios individuales, el comportamiento del consumo aparece como una de las principales preocupaciones de la industria. “Los precios se mantuvieron realmente porque, al ser tan bajo el nivel de actividad, no hubo incremento prácticamente. El ticket promedio está en el orden de los 25 mil pesos. El año pasado fueron 22 mil”, explicó Benítez a MDZ.

El representante de la CAIJ sostuvo además que durante el primer semestre las ventas cayeron un 10% respecto del mismo período de 2025. Por eso, las jornadas inmediatamente anteriores al Día del Niño serán determinantes para conocer cómo termina la temporada. “Las expectativas son moderadas, teniendo en cuenta cómo viene el primer semestre, la coyuntura económica y el presupuesto de las familias, que está comprometido”, indicó.

Precios de juguetes en mayoristas del barrio porteño de Once. Agustina Castro/MDZ

El escenario cobra especial relevancia porque no se trata de una fecha más para las jugueterías. Según Benítez, el Día del Niño representa alrededor del 60% de las ventas anuales del sector, incluso por encima de Navidad y Reyes. La explicación está en cómo se distribuye el gasto familiar: durante Navidad, el presupuesto debe repartirse entre la cena y distintos regalos, mientras que para el Día del Niño más de la mitad de los obsequios elegidos son juguetes.

Juguetes baratos: qué buscan las familias en las jugueterías de Buenos Aires

El cambio en los hábitos también se percibe en los comercios. En una recorrida de MDZ por jugueterías del barrio porteño de Once, vendedores señalaron que el consumo disminuyó y que parte de los clientes busca alternativas económicas, principalmente pelotas, autitos y muñecas con valores que rondan entre $5.000 y $10.000.

Precios de juguetes en mayoristas del barrio porteño de Once. Agustina Castro/MDZ

Pese al semestre complejo que vive la industria, desde la Cámara detectaron una señal diferente dentro de ese escenario: un renovado interés por el juego físico frente a las pantallas.

Precios de juguetes en mayoristas del barrio porteño de Once. Agustina Castro/MDZ

El efecto Toy Story 5 y la vuelta al juguete tradicional

La CAIJ vinculó parte de ese fenómeno con su campaña #QueremosJuguetes y con el impacto de la película Toy Story 5. La cinta de Disney Pixar volvió a instalar en las familias la discusión sobre el lugar de los juguetes tradicionales frente a las pantallas y dispositivos tecnológicos.

Entre los artículos con mayor movimiento aparecen actualmente los bloques magnéticos de construcción, rompecabezas, juegos de mesa, pelotas y productos deportivos -estos últimos también impulsados por el Mundial 2026-, además de los peluches de personajes de Toy Story. Los juguetes sensoriales y antiestrés también vienen ganando terreno.