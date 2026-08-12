Día del Niño en Buenos Aires: una por una, todas las propuestas para disfrutar en familia

El Día del Niño llega con una agenda cargada que reúne teatro, música, cine, talleres, juegos, recorridos participativos y actividades recreativas para compartir entre chicos y grandes. Durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, distintas salas, centros culturales y museos de Buenos Aires ofrecerán propuestas especiales . A continuación, te contamos cuáles son las propuestas más destacadas para disfrutar en familia.

Jano’s Eventos y la Fundación Garrahan harán, el sábado 15 de agosto, una jornada especial de 15 a 18 horas en Jano’s DOT. La propuesta estará abierta a toda la comunidad y combinará espectáculos, juegos y distintas actividades recreativas. Para ingresar, cada persona deberá llevar un juguete nuevo o útiles escolares nuevos. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Garrahan para fortalecer su tarea de acompañamiento a pacientes pediátricos y sus familias de distintos puntos del país.

La jornada contará con espectáculos infantiles en vivo, shows de magia, juegos, música, baile, un stand de glitter, tattoos removibles, pochoclos y algodón de azúcar, entre otras propuestas.

El domingo 16 de agosto, a las 16, Chingalepa celebrará el Día del Niño con una función especial de “Soplaré Soplaré” en el Teatro Picadilly. El grupo infantil cuenta con más de un millón de suscriptores y 330 millones de visualizaciones en YouTube. Su propuesta combina música completamente en vivo, cuentos, juegos teatrales, bailes y actividades rítmicas, con una participación activa de chicos y adultos.

Chingalepa. Gentileza

Durante el espectáculo, Chingalepa recorre distintos géneros del folclore argentino y latinoamericano a través de instrumentos convencionales y no convencionales. El repertorio incluye “Soplaré Soplaré”, una de sus creaciones más reconocidas, inspirada en el cuento clásico de los tres cerditos y el lobo feroz.

Datos de Chingalepa – “Soplaré Soplaré”

Cuándo: domingo 16 de agosto, a las 16.

domingo 16 de agosto, a las 16. Dónde: Teatro Picadilly.

Teatro Picadilly. Entradas: Plateanet.

“El Salpicón”, un clásico que vuelve para nuevas generaciones

La programación continuará el lunes 17 de agosto a las 16 con una función especial de “El Salpicón”, uno de los clásicos creados por Hugo Midón y Carlos Gianni. Estrenada originalmente en 1995, la obra propone un juego teatral en el que cuatro intérpretes se transforman en múltiples personajes y utilizan objetos cotidianos para construir distintas situaciones y universos.

El Salpicón, de Hugo Midón. Gentileza

La propuesta combina canciones, humor e imaginación, con una mirada crítica que busca mantener su vigencia y permite que chicos y adultos compartan el juego teatral. La obra recupera así uno de los sellos característicos de Midón y Gianni: un teatro infantil que también interpela a los grandes. Además de la función especial por el Día de las Infancias, habrá una nueva presentación el domingo 23 de agosto.

Datos de “El Salpicón”

Función especial: lunes 17 de agosto, a las 16.

lunes 17 de agosto, a las 16. Nueva función: domingo 23 de agosto.

domingo 23 de agosto. Entradas: Alternativa Teatral.

“Había otra vez”: cuentos, títeres y música

El Teatro Picadero también tendrá una propuesta para compartir con los más chicos. “Había otra vez”, espectáculo basado en la saga de libros infantiles “Cuentos en Pijamas”, sumará dos funciones especiales por el Día de las Infancias. Las presentaciones serán el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, a las 11. La obra fue creada a partir de los cuentos de Flor Suárez y cuenta con versión teatral y dirección de Emiliano Dionisi.

La propuesta combina relatos, música, humor, títeres, objetos y juegos de sombras. La historia sigue a Helena, una joven que regresa a su cuarto de infancia y descubre que los cuentos que su mamá le inventaba antes de dormir comienzan a cobrar vida frente a sus ojos.

Cuatro obras para volver al teatro después de las vacaciones

Galaxias Creativas suma nuevas funciones de cuatro de sus espectáculos luego de una temporada de invierno con salas llenas. Las propuestas podrán disfrutarse durante agosto en el Teatro Devoto y el Auditorio de Belgrano. La programación incluye obras y clásicos destinados a compartir con los más chicos:

Cuentos y Canciones de María Elena Walsh : sábado 15 de agosto, a las 15, en el Teatro Devoto. Entradas por Ticketek.

: sábado 15 de agosto, a las 15, en el Teatro Devoto. Entradas por Ticketek. Caperucita Roja : sábado 15 de agosto, a las 17, en el Teatro Devoto. Entradas por Ticketek.

: sábado 15 de agosto, a las 17, en el Teatro Devoto. Entradas por Ticketek. Manuelita, mi casa es el mundo : sábado 22 de agosto, a las 15, en el Auditorio de Belgrano. Entradas por Ticketek.

: sábado 22 de agosto, a las 15, en el Auditorio de Belgrano. Entradas por Ticketek. Vivitos y Coleando 2: sábado 29 de agosto, a las 17.30, en el Auditorio de Belgrano. Entradas por Ticketek.

La cartelera forma parte de una programación que durante las vacaciones de invierno reunió siete producciones: “Vivitos y Coleando 2”, “Manuelita, mi casa es el mundo”, “Cuentopos de Gulubú”, “Cuentos y Canciones de María Elena Walsh”, “Caperucita Roja”, “El viaje sinfónico” y “Monster Buu Band”.

Las propuestas de la Ciudad para el Día del Niño

La Ciudad también tendrá una programación especial durante el sábado 15 y el domingo 16 de agosto. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte, el Planetario, distintas salas del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Museo Moderno y espacios de la Red de MuseosBA. La agenda incluye conciertos, teatro, cine, talleres, recorridos participativos y juegos.

Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

Centro Cultural Recoleta:

El domingo 16 de agosto, Laura Migliorisi presentará “Vientito de río” en la Capilla. El concierto combinará canciones, poemas y juegos musicales en un recorrido que integrará música, palabra y distintos paisajes sonoros.

Centro Cultural 25 de Mayo:

El sábado habrá funciones de “Cosas Chiquienormes” y “Mundo Arlequín: Una loca re-Zeta”.

El domingo 16 se repetirá “Cosas Chiquienormes” en función distendida, volverá a proyectarse “La chica más rara del mundo” y cerrará la jornada el recital de Mecache Rock

Complejo Teatral de Buenos Aires:

En el Teatro Sarmiento, el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presentará “Remigio Verdiales, un carpincho”, de Pablo Gorlero.

En el Teatro de la Ribera se podrá disfrutar del musical “Benito de La Boca”, inspirado en la vida y la obra de Benito Quinquela Martín.

Por último, el Cine Teatro El Plata ofrecerá funciones de “El Gran Circo”, de Ariel Bufano.

Planetario

El Planetario tendrá funciones distendidas de “Veo veo” y de “Te quiero desde el mar hasta el cielo”, esta última destinada a niños mayores de 7 años, a las 12. También se podrá disfrutar de “Te quiero desde el mar hasta el cielo”, “Alerta espacial”, “Veo veo” y “Top 5”. La programación incluirá además visitas guiadas, observación del Sol con telescopios y observación nocturna, estas dos últimas sujetas a las condiciones meteorológicas. En la explanada habrá un espacio de dibujo y un mural colaborativo.

Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

Usina del Arte

La Usina del Arte, ubicada en Agustín Caffarena 1, tendrá actividades durante todo el fin de semana.

El sábado 15, Caliope Family presentará “Un emblema para siempre”, con la apertura a cargo de Chukuband.

El domingo 16, “Pequeñas maravillas” propondrá un espacio de exploración, juego y experimentación sensorial y musical destinado a chicos de 0 a 3 años.

A las 16 se presentará “Suena Tan Gurí”, un espectáculo de música, historias, humor y juegos para toda la familia. Vanessa Alanis cerrará la jornada con “La naranja se pasea”, un recorrido por el universo de María Elena Walsh.

Museo Moderno

El Museo Moderno, ubicado en Av. San Juan 350, celebrará el Día del Niño con una jornada dedicada a las familias. La programación incluirá talleres de pintura y movimiento para chicos de 3 a 5 años, además de “Travesía fluorescente”, un espacio de exploración creativa inspirado en los ecosistemas marinos. También estará disponible “Un viaje extraordinario”, un recorrido participativo por las exposiciones del museo.

Todas las actividades serán sin costo.

Actividades en los MuseosBA

La Red de MuseosBA desplegará propuestas en seis sedes durante el domingo 16 de agosto. Las propuestas estarán incluidas en la entrada a cada museo.