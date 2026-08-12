Día del Niño: Defensa al Consumidor Mendoza decomisó 200 juguetes tóxicos y peligrosos

La Dirección de Defensa al Consumidor decomisó alrededor de 200 juguetes del mercado local, tras detectarse niveles peligrosos de una sustancia tóxica e irregularidades en su comercialización. Se trata del juguete que fue detectado como peligroso y hasta con sustancias cancerígenas, que se hizo viral antes del Día del Niño.

"La Dirección de Defensa del Consumidor realizó inspecciones y decomisó alrededor de 200 juguetes conocidos como Squeezy Dumpling o Dumpling Squishy y exigió su retiro inmediato del mercado , tras detectarse niveles peligrosos de una sustancia tóxica", confirmaron oficialmente desde la entidad en Mendoza.

El Squeezy Dumpling o Dumpling Squishy es un juguete antiestrés, blando y apretable, con forma de dumpling (empanadilla o gyoza), que suele comercializarse dentro de un pequeño envase plástico similar a una vaporera. El producto se popularizó entre niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales como TikTok e Instagram, especialmente en contenidos de tipo “unboxing” o ASMR.

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero dijo que «estas acciones forman parte de los operativos de control y fiscalización que se están llevando adelante para garantizar la seguridad de los productos disponibles en el mercado”.

Los análisis realizados detectaron una concentración de benceno de 20 miligramos por kilogramo, superando ampliamente el límite permitido de 5 miligramos. Es decir, contiene cuatro veces más de lo autorizado por las normas de seguridad vigentes.

Además, se identificaron graves irregularidades en su comercialización:

Falta de identificación del importador en Argentina.

Ausencia de CUIT y domicilio legal.

Falta de advertencias en idioma castellano.

Inexistencia del marcado de conformidad obligatorio.

Imposibilidad de rastrear el lote o procedencia del producto.

Ante esta situación, las autoridades nacionales solicitaron la colaboración de las jurisdicciones provinciales para avanzar en su retiro y control.

Qué es el benceno, tóxico para la salud

El benceno es una sustancia tóxica que puede afectar la salud no solo por ingestión, sino también por contacto con la piel o inhalación. La exposición puede provocar irritación en ojos, nariz, garganta y piel, y está asociada a efectos adversos más graves ante exposiciones prolongadas.

Desde los organismos de control se recomienda transmitir esta información con responsabilidad: la presencia del juguete no implica necesariamente un daño inmediato, pero sí requiere actuar con prevención para evitar riesgos.

Qué hacer si tenés el juguete en casa

En caso de contar con este producto en el hogar, se recomienda: