Samsung tira la casa por la ventana: el Galaxy A36 tiene un 66% de descuento en Mercado Libre

Con la llegada del Día del Niño , las promociones en tecnología empiezan a ganar protagonismo en Mercado Libre y uno de los equipos que más llama la atención es el Samsung Galaxy A36 5G. Se trata de uno de los modelos más completos de la gama media de la marca , pensado para quienes buscan un teléfono con buenas prestaciones sin tener que dar el salto a un dispositivo premium.

Su combinación de pantalla de gran tamaño, procesador Snapdragon, almacenamiento amplio y una política de actualizaciones extendida lo convierten en una alternativa muy atractiva para regalar o renovar el celular.

El Galaxy A36 incorpora una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, una característica que mejora notablemente la fluidez al desplazarse por aplicaciones, navegar por internet o disfrutar de videojuegos.

El Samsung Galaxy A36 ofrece 5G, cámara de 50 MP y batería de 5.000 mAh para usuarios exigentes.

Samsung también apostó por un diseño delgado de apenas 7,4 milímetros de espesor y un peso de 195 gramos, ofreciendo un equipo cómodo para el uso cotidiano.

A ello se suma la protección Corning Gorilla Glass Victus, que ayuda a resistir golpes y rayaduras, junto con la certificación IP67, que brinda resistencia al agua y al polvo.

Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Rendimiento pensado para durar varios años

En el interior del dispositivo trabaja el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un procesador de ocho núcleos capaz de mover con soltura aplicaciones, multitarea y juegos.

La versión disponible cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar miles de fotografías, videos y aplicaciones.

Otro de sus puntos fuertes es el software. El equipo llega con Android 15 y la capa One UI 7, mientras que Samsung promete hasta seis años de actualizaciones, una de las políticas de soporte más extensas dentro de este segmento.

En el apartado fotográfico, Samsung ofrece una triple cámara trasera integrada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), un lente ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 5 MP. Para selfies incorpora un sensor frontal de 12 MP, con posibilidad de grabar videos en 4K a 30 fps.

La autonomía queda a cargo de una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de 45 W, mientras que en conectividad ofrece 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, lector de huellas bajo la pantalla y el sistema de seguridad Samsung Knox Vault.

Samsung incorpora en el Galaxy A36 una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz. Shutterstock

El precio con descuento que lo convierte en una de las mejores ofertas

Más allá de sus especificaciones, el verdadero atractivo del Galaxy A36 está en la promoción disponible por el Día del Niño.

Durante esta campaña en Mercado Libre, el smartphone pasó de un precio de lista de $1.999.999 a $678.200, lo que representa un 66% de descuento, una de las rebajas más importantes que recibió este modelo desde su lanzamiento. Además, quienes prefieran financiar la compra pueden acceder a un plan de 6 cuotas de $152.583.

Con este valor promocional, el Samsung Galaxy A36 se posiciona como una de las compras más convenientes dentro de la gama media, ofreciendo prestaciones propias de equipos de un segmento superior por un precio difícil de igualar en el mercado argentino.