El celular plegable de Samsung a un precio insólito en Walmart: el Galaxy Z Fold7 alcanza un precio histórico

Con pantallas de 6,5 y 8 pulgadas, el Samsung Galaxy Z Fold7 promete revolucionar la experiencia de usuario, destacando por su diseño delgado y potente rendimiento.

El celular plegable es una de las mejores opciones para quienes buscan diseños más compactos pero sin perder potencia.

Uno de los últimos celulares plegables de Samsung recibió un importante descuento en la tienda virtual de Walmart en el exterior, convirtiéndose en una oportunidad muy tentadora para los consumidores argentinos que buscan adquirir tecnología de última generación a una fracción de su precio en el mercado local.

El Galaxy Z Fold7 destaca por un salto cualitativo en diseño, potencia y experiencia de usuario en comparación con las generaciones anteriores. Se trata de un dispositivo plegable sensiblemente más delgado y liviano, una evolución clave que responde de manera directa a las críticas históricas sobre el grosor y el peso de estos equipos en el uso cotidiano.

Según los especialistas en tecnología, es uno de los modelos más versátiles del mercado: en su formato cerrado ofrece una pantalla exterior de 6,5 pulgadas, perfecta para responder mensajes, atender llamadas o navegar en redes sociales. Sin embargo, al desplegarlo, su pantalla principal alcanza las 8 pulgadas, transformándose en una tablet compacta ideal para la productividad y el consumo multimedia.

El celular plegable ideal para guardar en el bolsillo o en la cartera. Archivo En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de ultra resolución de 200 megapíxeles, potenciada por el motor ProVisual Engine. Esta combinación permite obtener imágenes mucho más nítidas, con un rango dinámico optimizado y un gran nivel de detalle, incluso en escenarios con iluminación compleja o nocturna.

A esto se le suma el potente procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta arquitectura garantiza un rendimiento fluido frente a la multitarea intensiva y el uso de aplicaciones de alta exigencia.