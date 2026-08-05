Oferta de Walmart: el Samsung Galaxy A56 cae de precio en agosto y suma auriculares de regalo

La tienda virtual de Walmart presenta una oferta imperdible en el Samsung Galaxy A56, ideal para quienes buscan un smartphone con soporte a largo plazo.

El modelo de gama media tiene una rebaja en Walmart e incluye un regalo.

Agosto arranca con rebajas importantes en la tienda virtual de Walmart, enfocadas en quienes buscan un celular ágil y con soporte asegurado por varios años. En su catálogo en línea, el Samsung Galaxy A56 recortó su precio de forma notable, posicionándose como una de las oportunidades más tentadoras dentro de la gama media.

El dispositivo destaca por equilibrar una pantalla de gran formato, buena memoria RAM, almacenamiento espacioso y herramientas de seguridad orientadas al uso diario. Este modelo fue diseñado para usuarios que consumen contenido multimedia, trabajan desde el teléfono, ejecutan multitarea y exigen una respuesta fluida en todo momento.

Según los análisis de los especialistas, su punto fuerte radica en el desempeño técnico. Gracias a sus 8 GB de memoria RAM, permite alternar sin interrupciones entre aplicaciones exigentes como redes sociales, plataformas bancarias, correo electrónico y servicios de streaming.

A esto se suma una capacidad de almacenamiento interno de 256 GB, un espacio a la altura de varios modelos insignia que permite guardar miles de fotos, videos en alta definición, series descargadas y documentos sin la necesidad de recurrir a suscripciones en la nube.

Echá un vistazo a lo que ofrece el celular en este video El precio en Walmart Walmart publicó el equipo a $7.599 pesos mexicanos (aproximadamente $658.751 pesos argentinos al cambio). La propuesta resulta aún más atractiva porque incluye de regalo un par de auriculares inalámbricos oficiales de Samsung y viene completamente liberado de fábrica.