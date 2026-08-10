Lenovo rebaja un 44% esta tablet en Mercado Libre y es la mejor oferta de la semana

A pocos días del Día del Niño, las promociones en tecnología comienzan a ganar protagonismo y una de las más llamativas tiene como protagonista a Lenovo . La compañía ofrece, a través de Mercado Libre , un descuento del 44% sobre la Lenovo Idea Tab 11, una tablet que busca destacarse por su equilibrio entre rendimiento, productividad y entretenimiento.

Con un precio promocional ganga y un ahorro que supera los $470.000, la publicación permite financiar la compra en seis cuotas, una alternativa que puede resultar atractiva para quienes buscan un regalo útil y duradero.

Pero, más allá de la rebaja, la gran pregunta es si realmente vale la pena. Tras repasar sus características, la respuesta parece inclinarse hacia el sí, especialmente para estudiantes, familias y usuarios que necesitan un dispositivo versátil para el día a día.

Uno de los principales atractivos de la Lenovo Idea Tab 11 es su pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles). En una categoría donde todavía predominan modelos con resolución Full HD, este panel ofrece una imagen más definida y colores más precisos, tanto para consumir contenido multimedia como para leer documentos o estudiar.

La propuesta de Lenovo incorpora lápiz digital, funda protectora y herramientas inteligentes orientadas al estudio y productividad.

A esto se suma una tasa de refresco de 90 Hz, que aporta una navegación más fluida entre aplicaciones y una experiencia más agradable al desplazarse por páginas web o utilizar el lápiz digital. El brillo máximo de 500 nits también juega a favor, permitiendo utilizar la tablet en ambientes con buena iluminación sin perder visibilidad.

En cuanto al rendimiento, Lenovo apuesta por el procesador MediaTek Dimensity 6300 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.2, una combinación que responde con solvencia a tareas cotidianas, aplicaciones educativas, videollamadas y multitarea. Además, el almacenamiento puede ampliarse mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB, una ventaja poco habitual dentro de este rango de precio.

Lenovo Idea Tab 11 combina 8 GB de RAM, almacenamiento expandible y procesador MediaTek para tareas cotidianas. Lenovo

Lápiz digital e inteligencia artificial para potenciar la productividad

Uno de los aspectos que más valor agrega a esta promoción es la inclusión de accesorios que normalmente se venden por separado.

La caja incorpora el Lenovo Tab Pen Plus, un lápiz con 4.096 niveles de sensibilidad a la presión, detección de inclinación y rechazo de palma. Esto permite escribir a mano, realizar bocetos, editar documentos o tomar apuntes con una precisión muy superior a la que ofrecen los stylus convencionales.

También se incluye una funda tipo folio, por lo que el usuario no necesita realizar una inversión adicional para proteger el equipo desde el primer día.

Otro diferencial aparece en las funciones de inteligencia artificial desarrolladas por Google y Lenovo. Entre ellas sobresale Circle to Search, que permite buscar cualquier elemento visible en la pantalla simplemente rodeándolo con el lápiz.

La tablet también integra Note AI, una herramienta capaz de resumir textos, organizar apuntes manuscritos y corregir errores gramaticales automáticamente, además de incorporar traducción en tiempo real y mejoras inteligentes para videollamadas.

Si bien estas funciones no reemplazan aplicaciones profesionales, sí representan un complemento interesante para quienes utilizan el dispositivo con fines educativos o laborales.

La tablet de Lenovo incluye cuatro parlantes Dolby Atmos y batería de 7.040 mAh para entretenimiento prolongado. Lenovo

Diseño premium y una autonomía pensada para todo el día

En el apartado estético, Lenovo apuesta por un cuerpo metálico en color Luna Grey, con apenas 6,99 milímetros de grosor y un peso cercano a los 480 gramos, características que facilitan su transporte.

La certificación IP52 añade protección frente al polvo y pequeñas salpicaduras, mientras que la pantalla cuenta con certificaciones TÜV Rheinland, orientadas a reducir la fatiga visual mediante la disminución del parpadeo y la emisión de luz azul.

El sistema multimedia también sobresale gracias a sus cuatro parlantes compatibles con Dolby Atmos, que ofrecen una experiencia sonora superior a la media para ver películas, escuchar música o participar en videollamadas.

Por su parte, la batería de 7.040 mAh promete autonomía suficiente para afrontar una jornada completa de estudio o trabajo sin depender constantemente del cargador.

La oferta de Lenovo, tambien en su edicion FIFA, permite acceder a una tablet versátil con 44% de descuento durante el Día del Niño. Lenovo

¿Conviene aprovechar la oferta?

La Lenovo Idea Tab 11 no busca competir con los modelos premium del mercado, pero sí ofrecer una experiencia completa a un precio considerablemente más accesible.

Su pantalla de alta resolución, el buen rendimiento del procesador, la memoria de 8 GB, el almacenamiento expandible y las herramientas de inteligencia artificial convierten a este equipo en una alternativa muy sólida dentro de la gama media.

A eso se suma un detalle que inclina la balanza frente a muchos competidores: el paquete incluye el lápiz digital y la funda, dos accesorios que suelen representar un costo extra en otras marcas.

Con un descuento del 44% y un precio final de $594.999, la propuesta de Lenovo aparece como una de las ofertas más interesantes de Mercado Libre para quienes buscan un regalo tecnológico en el Día del Niño. Para estudiantes, usuarios que trabajan desde distintos lugares o familias que necesitan un dispositivo versátil para entretenimiento y productividad, la Lenovo Idea Tab 11 reúne argumentos suficientes para convertirse en una compra difícil de ignorar.