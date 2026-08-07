Mercado Libre liquida tres celulares Motorola con descuentos de hasta el 55%

A pocos días del Día del Niño , Motorola y Mercado Libre lanzaron una serie de promociones que ponen a tres de sus smartphones más destacados con descuentos superiores al 50%. Desde equipos con cámaras de alta resolución hasta modelos resistentes al agua y preparados para redes 5G , las ofertas apuntan a quienes buscan un regalo tecnológico sin pagar el precio completo.

El primero de los modelos en promoción es el Motorola Moto G47 5G , un smartphone pensado para quienes buscan un equipo completo para estudiar, trabajar, jugar o consumir contenido multimedia.

Motorola Moto G47 combina pantalla de 120 Hz, cámara Sony de 50 MP y conectividad 5G con descuento.

Entre sus principales atractivos aparece una pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, una característica que aporta mayor fluidez al navegar por redes sociales, ver videos o jugar.

En su interior incorpora 128 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria RAM (4 GB físicos más 8 GB mediante RAM Boost), una configuración que permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin inconvenientes.

En el apartado fotográfico, el Moto G47 apuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony LYTIA 600 y una cámara frontal de 32 MP, ideal para selfies y videollamadas con buena definición. También suma lector de huellas, reconocimiento facial, conectividad 5G, NFC y una batería de 5.200 mAh, preparada para acompañar toda la jornada.

Su diseño en color grafito y la certificación IP64, que brinda resistencia al polvo y a salpicaduras, completan una propuesta equilibrada.

El equipo pasó de $999.999 a $444.999, lo que representa un 55% de descuento, con la posibilidad de abonarlo en seis cuotas de $100.117.

Motorola Edge 60 Fusion: diseño premium y resistencia de nivel militar

Quienes buscan un escalón superior dentro de la gama media encontrarán una de las ofertas más interesantes en el Motorola Edge 60 Fusion 5G.

El dispositivo destaca por su pantalla pOLED Quad-Curved de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits, una combinación que mejora notablemente la experiencia visual incluso bajo la luz del sol.

Su rendimiento está respaldado por el procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado por 8 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 12 GB, y 256 GB de almacenamiento interno.

En fotografía incorpora una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica (OIS), una lente ultra gran angular y macro de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía gracias a una batería de 5.200 mAh con carga rápida de 68W, que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos.

Además, sobresale por su resistencia. Cuenta con certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, protección Gorilla Glass 7i y certificación militar MIL-STD-810H, que garantiza haber superado pruebas de caídas, vibraciones, temperaturas extremas y humedad.

En Mercado Libre, el Edge 60 Fusion bajó de $1.184.968 a $542.473, con un 54% de descuento y financiación en seis cuotas de $122.047.

Motorola se posiciona como protagonista del Día del Niño con equipos premium y descuentos exclusivos. Motorola

Motorola Edge 70 Fusion Edición FIFA: potencia y gran capacidad de almacenamiento

La tercera propuesta es el Motorola Edge 70 Fusion Edición FIFA, una versión especial orientada a quienes buscan un dispositivo con mayor capacidad de almacenamiento y prestaciones de gama media premium.

El smartphone incorpora 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna y compatibilidad con redes 5G, además de ser un equipo liberado para utilizar con cualquier compañía telefónica.

Su cámara frontal de 50 megapíxeles promete selfies con un alto nivel de detalle, mientras que la batería de 5.200 mAh ofrece autonomía suficiente para una jornada intensa de uso.

El dispositivo también incluye sensor de huellas dactilares, reforzando la seguridad sin resignar comodidad en el desbloqueo diario.

La promoción reduce su precio de $1.898.598 a $867.691, lo que representa un 54% de descuento, con financiación disponible en seis cuotas de $195.216.

Motorola Edge 70 Fusion Edición FIFA ofrece gran almacenamiento, batería de 5.200 mAh y potencia 5G. Motorola

Tres ofertas que apuntan a quienes buscan renovar el celular

Con descuentos que superan el 50%, estas promociones posicionan a Motorola como una de las marcas protagonistas en la previa del Día del Niño. Desde un Moto G47 pensado para el uso cotidiano hasta dos modelos Edge con prestaciones más avanzadas, las ofertas cubren distintos perfiles de usuarios sin salir del segmento de gama media y media premium.