¿Samsung u otra marca? Los 5 mejores plegables "pequeños" en este 2026

El mercado de teléfonos con pantalla flexible ofrece alternativas en formato compacto con avances en bisagras y baterías además de Samsung.

La categoría de teléfonos con pantalla flexible registra una competencia intensa entre los principales fabricantes globales. Durante este año, las empresas ajustaron sus diseños en formato compacto para ofrecer paneles externos más amplios, sistemas de bisagras sin pliegue visible y mejor autonomía. A continuación, repasamos las cinco mejores opciones dentro del segmento de Samsung y otros competidores.

El formato pequeño ganó terreno frente a los modelos tipo libro debido a su practicidad diaria. Los usuarios valoran la posibilidad de guardar el dispositivo en bolsillos ajustados sin sacrificar el tamaño del panel interno al desplegarlo. Las marcas optimizaron las aplicaciones en las pantallas secundarias para acelerar el acceso a notificaciones.

Samsung Galaxy Z Flip8 La marca Samsung mantiene la delantera en el segmento con un procesador optimizado y chasis liviano. Imagen generada con IA El primer lugar del listado corresponde al Samsung Galaxy Z Flip8, un equipo que lidera la categoría por su equilibrio en procesamiento, ligereza y soporte de software. La firma surcoreana incorporó un chasis delgado de 180 gramos, resistencia al agua IP48 y el procesador Exynos 2600 para mover la interfaz con fluidez. Su pantalla externa permite responder mensajes completos sin abrir el teléfono.

Motorola Razr Ultra Las pantallas externas en dispositivos de Motorola permiten interactuar con el sistema sin desplegar el panel. Imagen generada con IA El segundo escalón lo ocupa el Motorola Razr Ultra, una propuesta que destaca por su velocidad de carga rápida de 68 vatios y una batería de 5.000 mAh. La firma equipó este modelo con un panel principal AMOLED de 7 pulgadas a 165 hertz y una cámara frontal de 50 megapíxeles. Este conjunto de especificaciones posiciona a la empresa como un rival directo para la línea de la compañía Samsung.

Xiaomi Mix Flip En la tercera posición figura el Xiaomi Mix Flip, un dispositivo que suma lentes fotográficas de alta precisión y una batería de larga duración. La marca china ajustó el sistema operativo HyperOS para aprovechar el panel secundario con widgets personalizados y herramientas de productividad diaria. Esta alternativa representa una competencia sólida frente a la oferta tradicional del mercado.