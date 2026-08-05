¿Samsung u otra marca? Los 5 mejores plegables "pequeños" en este 2026
El mercado de teléfonos con pantalla flexible ofrece alternativas en formato compacto con avances en bisagras y baterías además de Samsung.
La categoría de teléfonos con pantalla flexible registra una competencia intensa entre los principales fabricantes globales. Durante este año, las empresas ajustaron sus diseños en formato compacto para ofrecer paneles externos más amplios, sistemas de bisagras sin pliegue visible y mejor autonomía. A continuación, repasamos las cinco mejores opciones dentro del segmento de Samsung y otros competidores.
El formato pequeño ganó terreno frente a los modelos tipo libro debido a su practicidad diaria. Los usuarios valoran la posibilidad de guardar el dispositivo en bolsillos ajustados sin sacrificar el tamaño del panel interno al desplegarlo. Las marcas optimizaron las aplicaciones en las pantallas secundarias para acelerar el acceso a notificaciones.
Samsung Galaxy Z Flip8
El primer lugar del listado corresponde al Samsung Galaxy Z Flip8, un equipo que lidera la categoría por su equilibrio en procesamiento, ligereza y soporte de software. La firma surcoreana incorporó un chasis delgado de 180 gramos, resistencia al agua IP48 y el procesador Exynos 2600 para mover la interfaz con fluidez. Su pantalla externa permite responder mensajes completos sin abrir el teléfono.
Motorola Razr Ultra
El segundo escalón lo ocupa el Motorola Razr Ultra, una propuesta que destaca por su velocidad de carga rápida de 68 vatios y una batería de 5.000 mAh. La firma equipó este modelo con un panel principal AMOLED de 7 pulgadas a 165 hertz y una cámara frontal de 50 megapíxeles. Este conjunto de especificaciones posiciona a la empresa como un rival directo para la línea de la compañía Samsung.
Xiaomi Mix Flip
En la tercera posición figura el Xiaomi Mix Flip, un dispositivo que suma lentes fotográficas de alta precisión y una batería de larga duración. La marca china ajustó el sistema operativo HyperOS para aprovechar el panel secundario con widgets personalizados y herramientas de productividad diaria. Esta alternativa representa una competencia sólida frente a la oferta tradicional del mercado.
Nubia Flip 2
El cuarto lugar pertenece al Nubia Flip 2, un equipo enfocado en acercar esta tecnología a presupuestos más acotados. La marca priorizó una construcción resistente con bisagra de acero y una pantalla circular externa para previsualizar fotos. A pesar de su costo más accesible, el rendimiento del procesador responde de forma estable en tareas de mensajería y redes sociales.
Huawei Pura X
El quinto puesto del ranking queda para el Huawei Pura X, un modelo que modificó las proporciones habituales del sector al adoptar una estructura con formato similar al de un pasaporte. Este diseño ofreció una superficie de lectura más ancha en el panel desplegado, generando una demanda que agotó las unidades disponibles apenas salió a la venta en China.
La evolución de la tecnología flexible muestra que Samsung ya no camina en solitario dentro de este segmento comercial. Las propuestas de marcas como Motorola, Xiaomi, Nubia y Huawei diversifican la oferta con soluciones orientadas a la autonomía, la velocidad de carga y la ergonomía diaria.