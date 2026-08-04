Tremenda oferta para el Samsung Galaxy Watch8 en Mercado libre: más de $390.000 de descuento

Los relojes inteligentes dejaron de ser un accesorio exclusivo para deportistas y hoy se consolidan como un complemento ideal para el día a día. Desde monitorear la salud hasta responder notificaciones, controlar la música o realizar pagos, estos dispositivos ganaron protagonismo entre quienes buscan mantenerse conectados sin depender constantemente del celular. En ese contexto, el Samsung Galaxy Watch8 volvió a captar la atención de los compradores argentinos en Mercado Libre .

A poco más de un año de su lanzamiento, el smartwatch aparece en en la tienda digital con un descuento del 44%, una rebaja que supera los $390.000 y lo posiciona como una de las ofertas más llamativas dentro del segmento premium.

Uno de los puntos fuertes del Galaxy Watch8 es su pantalla Super AMOLED de 1,3 pulgadas con resolución de 438 x 438 píxeles. La calidad de imagen permite visualizar con claridad notificaciones, mapas, métricas deportivas y aplicaciones incluso bajo la luz directa del sol.

Con esta promoción, Samsung acerca el Galaxy Watch8 al segmento premium con una rebaja superior a $390.000.

Samsung también apostó por un diseño compacto de 40 milímetros y apenas 30 gramos de peso, una combinación que facilita el uso durante toda la jornada. La caja de aluminio y la correa de silicona con diseño milanés ofrecen una apariencia elegante que puede adaptarse tanto a un entorno laboral como a actividades deportivas.

Además, el reloj cuenta con certificación IP68 y resistencia al agua de hasta 5 ATM, por lo que puede acompañar al usuario durante entrenamientos, caminatas bajo la lluvia e incluso sesiones de natación.

El smartwatch de Samsung combina monitoreo de salud, GPS, NFC y hasta 40 horas de autonomía diaria. Samsung

Salud, deporte y conectividad en un solo dispositivo

El Galaxy Watch8 busca convertirse en un verdadero centro de monitoreo personal. Entre sus funciones incorpora sensores capaces de medir la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y distintos indicadores relacionados con la composición corporal y el bienestar general.

Para quienes realizan actividad física, el smartwatch también integra GPS multisistema, lo que permite registrar recorridos con precisión sin necesidad de llevar el teléfono encima.

En materia de conectividad, Samsung apostó por una experiencia completa gracias a la incorporación de Bluetooth 5.3, WiFi y NFC, permitiendo sincronizar el smartwatch con el smartphone, recibir notificaciones, utilizar aplicaciones compatibles e incluso realizar pagos desde la muñeca.

Todo esto funciona bajo Wear OS, el sistema operativo desarrollado por Google para relojes inteligentes, que ofrece acceso a una amplia variedad de aplicaciones y una integración cada vez más sólida con el ecosistema Android.

Samsung Galaxy Watch8 destaca por su diseño liviano, resistencia al agua y completa integración con Android. Samsung

Rendimiento pensado para el uso diario

En el apartado técnico, el Galaxy Watch8 incorpora un procesador de cinco núcleos acompañado por 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Esta configuración permite ejecutar aplicaciones con fluidez y almacenar música, mapas y otros contenidos directamente en el reloj.

Otro aspecto importante es la autonomía. Samsung promete hasta 40 horas de uso con una sola carga gracias a su batería de 325 mAh, una cifra suficiente para cubrir más de un día completo incluso utilizando funciones como GPS, monitoreo de actividad física y seguimiento del sueño.

La experiencia también recibe buenas valoraciones por parte de quienes ya adquirieron el producto. Uno de los compradores destacó especialmente la comodidad de la correa, la calidad de la pantalla y la construcción del reloj: "La correa se siente cómoda, el bisel es firme y la pantalla se ve claramente bajo el sol. Vale la pena, es un equipo original y muy buen producto".

Gracias a la oferta, Samsung posiciona al Galaxy Watch8 entre los relojes inteligentes más atractivos para comprar hoy. Shutterstock

El descuento que lo convierte en una oportunidad

Más allá de sus especificaciones, el aspecto que hoy convierte al Samsung Galaxy Watch8 en una opción especialmente interesante es su precio.

El smartwatch tenía un valor de $882.099, pero actualmente puede conseguirse en Mercado Libre por $489.999, lo que representa un descuento del 44%, equivalente a más de $390.000 de rebaja. Además, la publicación ofrece la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas de $110.241.

Para quienes buscan un reloj inteligente con una excelente pantalla, herramientas avanzadas de salud, buena autonomía y una integración completa con el ecosistema de Samsung y Android, el Galaxy Watch8 aparece como una de las oportunidades más destacadas del momento. Con esta rebaja, logra acercarse a un público que hasta hace poco veía a este tipo de dispositivos como un lujo difícil de justificar.