Día del Niño: una PlayStation baja de precio en Mercado Libre y es uno de los regalos más buscados

Con la llegada del Día del Niño , muchas familias comienzan a buscar regalos que combinan entretenimiento, tecnología y una experiencia diferente. Dentro del universo gamer, uno de los dispositivos que volvió a ganar protagonismo es la PlayStation Portal , una "consola portatil" de PlayStation pensada para quienes ya tienen una PS5 y quieren disfrutar sus juegos de una manera más cómoda.

En los últimos días, el equipo apareció en Mercado Libre con un precio que llamó la atención de los usuarios argentinos . Aunque continúa siendo un producto premium, la rebaja respecto a su lanzamiento inicial la transformó en una alternativa interesante para quienes buscan sorprender a un fanático de PlayStation con un regalo distinto.

A diferencia de una consola portátil tradicional, la PlayStation Portal no funciona de manera independiente, sino que amplía las posibilidades de la PS5. Su principal objetivo es permitir que los chicos puedan seguir jugando sin depender del televisor principal de la casa.

Uno de los puntos más importantes antes de elegir la PlayStation Portal como regalo del Día del Niño es entender cómo funciona. El dispositivo no cuenta con procesador propio para ejecutar juegos, sino que utiliza la función de juego remoto para transmitir los títulos instalados en una PS5.

La PlayStation Portal bajó de precio en Mercado Libre y se destaca para el Día del Niño.

En la práctica, la consola realiza todo el trabajo de procesamiento y la Portal recibe la imagen mientras envía las órdenes del jugador. Gracias a esto, es posible continuar una partida desde otra habitación de la casa mientras el televisor queda disponible para otros usos.

Esta característica puede ser especialmente útil en hogares donde la pantalla del living suele compartirse. Así, un niño puede seguir jugando a sus títulos favoritos sin interrumpir una película, una serie u otra actividad familiar.

Además, la PlayStation Portal puede utilizarse fuera de casa siempre que exista una conexión WiFi estable. Sony recomienda una velocidad de al menos 15 Mbps para lograr una experiencia óptima, aunque el mínimo requerido es menor.

La PlayStation Portal requiere una PlayStation 5 para funcionar mediante la tecnología de juego remoto de Sony. Imagen generada por la IA

Pantalla grande y la misma sensación del mando DualSense

Uno de los grandes atractivos del dispositivo es que mantiene buena parte de la experiencia que ofrece la PS5. La consola incorpora una pantalla LCD Full HD de 8 pulgadas con resolución de 1080p y hasta 60 cuadros por segundo, una configuración pensada para disfrutar juegos de aventura, deportes, carreras y acción con buena calidad visual.

Pero el elemento diferencial está en sus controles. El equipo conserva prácticamente todas las funciones del mando DualSense, uno de los aspectos más destacados de la actual generación de Sony.

Los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica permiten sentir diferentes niveles de resistencia y vibraciones según lo que ocurre dentro del juego. De esta manera, experiencias como conducir un vehículo, disparar un arma o recorrer distintos escenarios mantienen una mayor sensación de inmersión.

Para un niño fanático de PlayStation, esa combinación entre pantalla propia y tecnología del DualSense convierte a la "Portal" en un accesorio mucho más atractivo que simplemente jugar desde el televisor.

La PlayStation Portal incorpora una pantalla Full HD y mantiene las funciones avanzadas del mando DualSense. Shutterstock

Qué tener en cuenta antes de comprarla como regalo

Si bien la PlayStation Portal puede ser una excelente opción para el Día del Niño, hay algunos detalles que conviene considerar. El principal es que requiere obligatoriamente una PS5 para funcionar.

Es decir, no se trata de una consola portátil independiente como lo fueron la PSP o la PS Vita. Si el destinatario del regalo no tiene una PS5, el dispositivo no podrá utilizarse.

También hay que tener en cuenta que algunos juegos no son compatibles, especialmente aquellos que requieren PlayStation VR u otros accesorios específicos. Además, la calidad de la experiencia depende directamente de la conexión WiFi disponible.

Una red inestable puede generar retrasos en los controles, pérdida de calidad de imagen o interrupciones durante las partidas. Por eso, contar con un buen router y una conexión confiable es fundamental.

Una alternativa diferente para sorprender este Día del Niño

Actualmente, la PlayStation Portal se consigue en Mercado Libre por alrededor de $649.999, con opciones de financiación que pueden facilitar la compra. Por sus características, aparece como un regalo pensado principalmente para quienes ya tienen una PS5 y buscan llevar su experiencia de juego a otro nivel.

No reemplaza una consola portátil tradicional, pero cumple con un objetivo muy concreto: permitir jugar los títulos favoritos de PS5 desde cualquier lugar de la casa con la comodidad de una pantalla propia.