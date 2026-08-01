Los tres celulares Nubia que podés comprar por menos de $500.000 en Mercado Libre
La marca Nubia amplía su presencia en Mercado Libre con alternativas que buscan competir en la gama media y ofrecen 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
La oferta de smartphones en Argentina sigue creciendo y cada vez aparecen más marcas que buscan hacerse un lugar con equipos que priorizan la relación entre precio y prestaciones. En ese escenario, Nubia gana terreno con modelos que combinan pantallas de gran tamaño, conectividad 5G, buena capacidad de almacenamiento y baterías pensadas para una jornada completa de uso.
En Mercado Libre, tres de sus celulares más destacados se consiguen actualmente por menos de $500.000, una cifra que los posiciona como alternativas interesantes para quienes buscan renovar el teléfono sin dar el salto a la gama premium. Se trata del Nubia Neo 3, el Nubia Focus 2 y el Nubia Air, tres dispositivos con enfoques diferentes pero con un punto en común: ofrecer especificaciones competitivas a un precio contenido.
Nubia Neo 3: pensado para quienes buscan rendimiento
El Nubia Neo 3 es el modelo más orientado al rendimiento. Incorpora 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación suficiente para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y guardar una gran cantidad de fotos, videos y documentos sin preocuparse por el espacio.
Su pantalla OLED de 6,8 pulgadas ofrece colores intensos y un buen nivel de contraste, mientras que la conectividad 5G garantiza compatibilidad con las redes móviles de última generación.
En fotografía apuesta por una doble cámara trasera y un sensor frontal de 16 megapíxeles, pensado tanto para selfies como para videollamadas. También suma reconocimiento facial y lector de huellas dactilares para reforzar la seguridad, además de una batería de 5.000 mAh, capaz de acompañar un uso intenso durante el día.
Nubia Focus 2 y Nubia Air: dos propuestas con perfiles diferentes
El Nubia Focus 2 apunta a quienes priorizan una experiencia equilibrada. También incorpora 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una batería de 5.000 mAh, además de una pantalla de 6,7 pulgadas. Aunque su ficha técnica es más sencilla que la de otros modelos de la marca, mantiene las características esenciales para un uso cotidiano, desde redes sociales hasta streaming, navegación y productividad.
Por su parte, el Nubia Air se presenta como una de las alternativas más completas de este rango de precios. Su pantalla OLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1224 x 2720 píxeles, ofrece una experiencia visual superior para consumir contenido multimedia o jugar.
El equipo incorpora un procesador de ocho núcleos, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC. En el apartado fotográfico sobresale con una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 20 MP, además de integrar reconocimiento facial y lector de huellas. Todo ello en un cuerpo de apenas 172 gramos, pensado para ofrecer comodidad durante el uso diario.
Cuánto cuestan los tres celulares Nubia
Además de compartir una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, los tres modelos se mantienen por debajo del umbral de los $500.000 en Mercado Libre.
- Nubia Neo 3: $445.000, con financiación de 6 cuotas de $100.117.
- Nubia Focus 2: $489.999, disponible en 6 cuotas de $110.241.
- Nubia Air: bajó de $529.999 a $487.999, con un 7% de descuento y la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $109.791.