Los tres celulares Nubia que podés comprar por menos de $500.000 en Mercado Libre

La marca Nubia amplía su presencia en Mercado Libre con alternativas que buscan competir en la gama media y ofrecen 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La oferta de smartphones en Argentina sigue creciendo y cada vez aparecen más marcas que buscan hacerse un lugar con equipos que priorizan la relación entre precio y prestaciones. En ese escenario, Nubia gana terreno con modelos que combinan pantallas de gran tamaño, conectividad 5G, buena capacidad de almacenamiento y baterías pensadas para una jornada completa de uso.

En Mercado Libre, tres de sus celulares más destacados se consiguen actualmente por menos de $500.000, una cifra que los posiciona como alternativas interesantes para quienes buscan renovar el teléfono sin dar el salto a la gama premium. Se trata del Nubia Neo 3, el Nubia Focus 2 y el Nubia Air, tres dispositivos con enfoques diferentes pero con un punto en común: ofrecer especificaciones competitivas a un precio contenido.

Nubia Neo 3 apuesta por rendimiento, pantalla OLED, conectividad 5G y batería para todo el día completo. Nubia Nubia Neo 3: pensado para quienes buscan rendimiento El Nubia Neo 3 es el modelo más orientado al rendimiento. Incorpora 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación suficiente para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y guardar una gran cantidad de fotos, videos y documentos sin preocuparse por el espacio.

Su pantalla OLED de 6,8 pulgadas ofrece colores intensos y un buen nivel de contraste, mientras que la conectividad 5G garantiza compatibilidad con las redes móviles de última generación.

En fotografía apuesta por una doble cámara trasera y un sensor frontal de 16 megapíxeles, pensado tanto para selfies como para videollamadas. También suma reconocimiento facial y lector de huellas dactilares para reforzar la seguridad, además de una batería de 5.000 mAh, capaz de acompañar un uso intenso durante el día.