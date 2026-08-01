¿Tu internet anda lento en una casa de dos pisos? Las mejores formas de llevar el WiFi al máximo rendimiento

Tener contratado un plan de internet de alta velocidad no siempre garantiza una buena experiencia en el hogar. En casas de dos plantas es habitual que la señal WiFi pierda intensidad a medida que se aleja del router , generando problemas que afectan desde las videollamadas hasta las partidas online.

Cortes durante una serie en streaming, descargas eternas o una conexión inestable al jugar son algunas de las consecuencias de una red mal distribuida. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no hace falta cambiar de proveedor para mejorar el rendimiento. Con algunos ajustes y el uso de la tecnología adecuada es posible aprovechar mucho mejor la conexión disponible .

Aunque las redes inalámbricas evolucionaron notablemente durante los últimos años, el cable Ethernet continúa siendo la alternativa más eficiente para obtener la máxima velocidad y estabilidad.

Ubicar correctamente el router optimiza la señal de internet y evita interferencias que reducen velocidad y estabilidad.

Si existe la posibilidad de llevar un cable hasta la segunda planta, esa seguirá siendo la mejor solución para computadoras, consolas de videojuegos, Smart TV o cualquier dispositivo compatible. Además de ofrecer un rendimiento constante, elimina los problemas derivados de las interferencias que suelen afectar al WiFi.

Eso sí, no todos los cables son iguales. Para aprovechar conexiones de 1 Gbps o superiores es indispensable utilizar un cable CAT 5e o de una categoría superior. Los antiguos cables CAT 5 limitan la velocidad a 100 Mbps, convirtiéndose en un cuello de botella incluso cuando el servicio contratado es mucho más rápido.

El único inconveniente es que muchos dispositivos actuales, como los teléfonos móviles o algunas tablets, dependen exclusivamente de la conexión inalámbrica.

Un sistema WiFi Mesh elimina zonas sin cobertura y mejora significativamente la conexión en viviendas amplias modernas. Shutterstock

La ubicación del router puede marcar la diferencia

Uno de los errores más comunes consiste en instalar el router donde resulta más cómodo para el proveedor y no donde mejor distribuirá la señal.

La recomendación es colocarlo en un punto lo más céntrico posible de la vivienda. De esta forma, las ondas WiFi podrán repartirse de manera más uniforme entre ambas plantas y llegar con mayor intensidad a todos los ambientes.

También conviene evitar obstáculos que debiliten la señal. Muros de hormigón, estructuras metálicas, muebles grandes e incluso electrodomésticos como microondas pueden afectar el rendimiento de la red inalámbrica.

Otro aspecto importante es mantener el router alejado de dispositivos que utilizan frecuencias similares, como teléfonos inalámbricos o equipos Bluetooth, ya que pueden generar interferencias y reducir la calidad de la conexión.

Pequeños cambios en la ubicación del equipo muchas veces producen una mejora más notable que aumentar la velocidad contratada con el proveedor de internet.

El cable Ethernet sigue ofreciendo la conexión más estable para aprovechar al máximo cualquier red WiFi doméstica. Shutterstock

Los sistemas Mesh, la solución más completa

Cuando la casa es muy grande o tiene dos o más plantas, la alternativa más recomendable suele ser un sistema WiFi Mesh.

A diferencia de los repetidores tradicionales, estos equipos trabajan de manera coordinada mediante varios satélites distribuidos estratégicamente por la casa. El resultado es una única red inalámbrica con cobertura mucho más uniforme y sin los habituales cortes al desplazarse entre habitaciones.

Modelos como los TP-Link Deco X1500 o TP-Link Deco XE75 son algunos de los más populares para este tipo de escenarios, ya que permiten ampliar considerablemente la cobertura y aprovechar conexiones de alta velocidad incluso en sectores alejados del router principal.

Esta solución resulta especialmente útil en hogares con numerosos dispositivos conectados al mismo tiempo, como televisores inteligentes, cámaras de seguridad, asistentes virtuales, enchufes inteligentes, computadoras, consolas y teléfonos móviles.

En definitiva, mejorar la conexión de internet en una vivienda de dos plantas no depende únicamente de contratar más megas. Elegir correctamente el lugar donde se instala el router, utilizar cable Ethernet siempre que sea posible y apostar por un sistema Mesh cuando la cobertura lo requiera son decisiones que pueden transformar por completo la experiencia de navegación y garantizar una red estable en todos los rincones del hogar.