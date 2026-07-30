¿No sabés qué comprar? El truco de Gemini para encontrar el mejor producto sin pasar horas buscando

Comprar por internet puede convertirse en una tarea interminable. Abrir decenas de pestañas, comparar precios entre distintas tiendas, leer opiniones de otros usuarios y tratar de decidir cuál es la mejor opción suele demandar mucho más tiempo del esperado. Con la última actualización de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google , ese proceso cambia por completo.

Ahora la aplicación incorpora funciones de compras que permiten buscar productos mediante una conversación, comparar alternativas e incluso recibir recomendaciones personalizadas según el presupuesto o las necesidades de cada persona. La herramienta ya comenzó a desplegarse y promete simplificar una de las tareas más frecuentes entre quienes compran por internet.

A diferencia de un buscador tradicional, Gemini no requiere escribir palabras clave. La idea es conversar con la inteligencia artificial como si se le estuviera pidiendo una recomendación a un amigo. Por ejemplo, en lugar de escribir simplemente "cafetera", el usuario puede hacer una consulta mucho más específica: "Quiero regalar una cafetera para una persona que vive sola. Mi presupuesto es de 200.000 pesos y prefiero que ocupe poco espacio",

En pocos segundos, Gemini organiza la información y presenta distintas alternativas disponibles. Cuanto más detallada sea la consulta, mejores serán los resultados. Es posible indicar el presupuesto, el uso que tendrá el producto, las características deseadas e incluso para quién está pensado.

La nueva función reúne información de distintos comercios y la presenta de forma organizada.

Entre los datos que puede ofrecer se encuentran: imágenes de los productos; precios actualizados; reseñas de otros compradores; disponibilidad de stock y comercios donde se venden.

De esa manera, el usuario evita recorrer múltiples páginas antes de tomar una decisión.

También compara productos

Una de las funciones más útiles aparece cuando existen dudas entre dos modelos. En lugar de investigar cada uno por separado, Gemini puede generar una tabla comparativa donde resume las principales diferencias.

Esto resulta especialmente útil para productos tecnológicos, electrodomésticos, relojes inteligentes, notebooks, celulares o equipaje, donde pequeñas diferencias pueden modificar la decisión de compra.

En una sola respuesta es posible visualizar aspectos como dimensiones, peso, funciones, autonomía, materiales o características técnicas.

Los prompts que mejor funcionan para comprar

La calidad de las respuestas depende, en gran medida, de cómo se formule la consulta.

Estos son algunos ejemplos que pueden servir:

"Necesito una notebook para estudiar Arquitectura. Mi presupuesto es de 1.500 dólares."

"Busco una bicicleta para recorrer la ciudad, mido 1,75 metros y no quiero gastar más de 800.000 pesos."

"Quiero regalar un smartwatch para una persona que corre maratones."

"¿Cuál es la mejor aspiradora robot si tengo dos perros?"

"Compará el iPhone 17 con el Samsung Galaxy S26 para sacar fotos."

Mientras más contexto tenga la inteligencia artificial, más ajustadas serán las recomendaciones.

¿De dónde obtiene la información?

Google explicó que esta nueva función trabaja sobre su Shopping Graph, una base de datos que reúne más de 50.000 millones de publicaciones de productos provenientes de comercios de todo el mundo.

Según la compañía, alrededor de 2.000 millones de esos registros se actualizan cada hora, lo que permite mostrar precios, disponibilidad y opciones de compra con información reciente.

¿Conviene usar Gemini antes de comprar?

La herramienta no reemplaza la decisión del consumidor, pero sí reduce gran parte del tiempo dedicado a investigar. En lugar de recorrer múltiples sitios web, comparar especificaciones manualmente y revisar opiniones una por una, la inteligencia artificial reúne esa información en una única conversación.

Para quienes suelen comprar por internet, especialmente productos de tecnología, electrodomésticos o regalos, la nueva función puede convertirse en un asistente para tomar decisiones más informadas y encontrar opciones acordes al presupuesto disponible.