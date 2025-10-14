Cómo resumir una página con Gemini desde tu celular Android

Hay una buena noticia para los usuarios de Chrome en Android que te ayuda a ahorrar tiempo y leer más en internet.

Si alguna vez quisiste resumir una página web en cuestión de segundos, ahora es posible desde tu celular y en pocos segundos. Gemini, la inteligencia artificial de Google, tiene una función que funciona solamente en Android, aunque pronto estará disponible para equipos con iOS.

¿Cómo usar esta función de Gemini? Lo primero que tienes que hacer es ir a la página web que quieras resumir en Chrome. Luego mantén pulsado el botón de encendido del celular para que se active Gemini en Android. Esto abrirá una pequeña barra que te permite interactuar con la IA y encontrarás la función "Resumir página". Gemini te mostrará de qué trata el artículo en general, cuál es la idea principal y destacará algunos puntos importantes.

Google Gemini La nueva función de Gemini. Google “Estamos evolucionando el navegador para ayudarte a aprovechar al máximo la web, de maneras que no creíamos posibles hace apenas unos años”, explicó Rick Osterloh, vicepresidente de Plataformas y Dispositivos en Google. Luego agregó: “Y lo hacemos manteniendo la velocidad, simplicidad y seguridad de Chrome que tanta gente adora”.

Google planea integrar otras capacidades a los dispositivos Android para que los usuarios puedas comprar productos en línea, pagar servicios o realizar reservas de viaje. Mientras eso sucede, puedes disfrutar de la última función de la IA que te permite resumir páginas web.