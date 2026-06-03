Imperdible película argentina de suspenso en Netflix

Un atrapante thriller psicológico de 92 minutos disponible en Netflix. Con Joaquín Furriel, Martina Gusman y Luciano Cáceres, entre otros talentos.

Netflix sigue consolidándose como la plataforma ideal para descubrir joyas del cine latinoamericano sin moverte de casa. Su catálogo es tan amplio que, muchas veces, grandes producciones quedan ocultas a simple vista. Entre sus opciones de suspenso destaca un largometraje nacional estrenado en 2019.

Es una propuesta incómoda y atrapante que juega de manera brillante con la mente del espectador. Se llama El hijo y la historia se centra en Lorenzo, un pintor de unos cincuenta años que busca reconstruir su vida tras atravesar tiempos muy difíciles. La felicidad parece golpear a su puerta cuando se entera de que tendrá un bebé con Sigrid, su nueva esposa de origen nórdico. Sin embargo, lo que debería ser una etapa de plena alegría se transforma rápidamente en una pesadilla de desconfianza.

Durante el embarazo, la mujer empieza a manifestar conductas obsesivas y un aislamiento extremo que tensa la relación al límite. La situación se vuelve completamente insostenible tras el nacimiento del bebé. Es allí donde los conflictos se agudizan y el protagonista empieza a sospechar que algo muy oscuro y peligroso ocurre dentro de su propio hogar.

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Este atrapante thriller psicológico tiene una duración de 92 minutos. Mantiene un ritmo impecable que no da respiro, ideal para quienes buscan una historia directa y sin rodeos. El guion está basado en "Una madre protectora", un exitoso relato corto del escritor argentino Guillermo Martínez, y cuenta con la dirección de Sebastián Schindel.