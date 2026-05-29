Google modifica las restricciones de uso de su plataforma de asistencia digital

La multinacional tecnológica modificó los parámetros operativos de sus herramientas de asistencia digital avanzadas. A partir de esta semana, los usuarios de Google percibirán cambios en el acceso a los modelos de lenguaje con inteligencia artificial tras las quejas registradas por el agotamiento acelerado de las cuotas de procesamiento diarias.

La gestión de los recursos informáticos en los servicios basados en redes neuronales complejas genera modificaciones en las políticas de las empresas del sector . Las plataformas de servicios en la nube requieren un balance entre la capacidad de los servidores y el consumo de los usuarios.

El sistema de la firma estadounidense opera bajo un esquema de medición basado en la complejidad de las tareas ejecutadas por el operador. Josh Woodward, director del área de desarrollo de Gemini , detalló que la empresa limitó el porcentaje de cuota que puede absorber un único requerimiento complejo para asegurar un rendimiento equitativo en el modelo Pro. El descontento de la comunidad técnica se originó la semana pasada durante la conferencia I/O 2026, cuando la aplicación cambió sus topes hacia un método de cálculo por consumo de procesamiento.

La plataforma de Google mantendrá la selección del modelo de lenguaje elegida por el operador para las siguientes sesiones de trabajo en el navegador.

La compañía aclaró que las solicitudes de información que devuelvan un error de sistema no afectarán el saldo de consumo disponible para el cliente. Los algoritmos lógicos de control registrarán el uso de la infraestructura únicamente ante respuestas completadas con éxito. Asimismo, la empresa prevé la comercialización futura de créditos adicionales bajo la modalidad de pago por uso para quienes requieran una extensión en su capacidad operativa.

Flexibilidad y consumo en las herramientas de inteligencia artificial

La reestructuración de las cuotas contempla la liberación de cargos para las interacciones básicas dentro del ecosistema de software. Los requerimientos procesados mediante la variante Flash-Lite pasaron a ser gratuitos y dejaron de sumar minutos de uso en el panel de control del perfil del consumidor. Esta decisión busca aliviar la carga de trabajo sobre los nodos principales de procesamiento y derivar las tareas sencillas de texto hacia estructuras optimizadas de menor consumo energético.

Por otra parte, los suscriptores del plan Ultra dispondrán del doble de capacidad para la generación de archivos multimedia mediante la herramienta Gemini Omni. Esta actualización resuelve una falla de software que agotaba las asignaciones de procesamiento tras procesar un número reducido de producciones audiovisuales. El despliegue de estas medidas por parte de las empresas de inteligencia artificial refleja la complejidad técnica que implica sostener la infraestructura de servidores ante una demanda masiva que crece de forma continua en todo el mundo.