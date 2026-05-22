Polémica: Google mostró un precio insólito para GTA 6 y los fans volvieron a especular con las preventas

La expectativa por Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) volvió a encenderse por un detalle inesperado. En medio de la falta de novedades oficiales y con los fanáticos atentos a cualquier movimiento de Rockstar Games , Google mostró una supuesta ficha del juego en la PlayStation Store con un precio extremadamente bajo . La ilusión duró poco: todo indica que se trataría de un error técnico.

El episodio comenzó cuando varios usuarios detectaron que, al buscar GTA 6 en Google , el primer resultado dirigido a la tienda digital de PlayStation mostraba un valor de £0.16 GBP, equivalente a unos US$0,22 . La cifra llamó la atención de inmediato porque se encuentra muy lejos de cualquier estimación realista para un lanzamiento de esta magnitud.

La aparición del precio no fue aislada. Distintos jugadores reportaron el mismo resultado en redes sociales, aunque otros usuarios señalaron que solo aparecía en ciertos navegadores y regiones específicas. Esa irregularidad reforzó la hipótesis de un error en la vista previa generada por Google, posiblemente vinculada a sus sistemas automatizados de información.

Para los fans, la confusión llegó en un momento de máxima ansiedad. Hace más de un año que Rockstar Games no comparte una gran tanda de información oficial sobre el juego, y cada cambio en tiendas digitales o buscadores se interpreta como una posible señal sobre anuncios, preventas o nuevos tráilers.

google y gta 6 La tienda digital de PlayStation mostraba un valor de £0.16 GBP, equivalente a unos US$0,22. Captura Google

La discusión por el precio de GTA VI sigue abierta

Más allá del error, el tema volvió a poner sobre la mesa una de las grandes preguntas de la industria: cuánto costará GTA 6. Algunos rumores apuntan a que el juego podría superar la barrera de los US$100, mientras que otros análisis ubican un precio más probable entre US$70 y US$80.

El valor final todavía no fue confirmado por Rockstar Games ni por Take-Two Interactive. Sin embargo, la expectativa es enorme porque se trata de uno de los lanzamientos más importantes de la década. La franquicia GTA tiene una capacidad comercial única y su próxima entrega podría marcar un nuevo estándar para los videojuegos de mundo abierto.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, intentó llevar tranquilidad al afirmar que la compañía buscará ofrecer el juego a un precio justo. Según su postura, los consumidores pagan por el valor que reciben, y el objetivo de la empresa es cobrar muy por debajo de ese valor percibido.

Aun así, la duda persiste. En un mercado donde los juegos AAA ya se ubican con frecuencia en torno a los US$70, GTA 6 podría convertirse en un caso clave para definir hasta dónde está dispuesto a pagar el público por una superproducción.

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Las preventas todavía no tienen fecha

Otra lectura que hicieron algunos jugadores es que el error de Google podría anticipar movimientos internos en las tiendas digitales. Durante los últimos días también circularon rumores sobre el posible inicio de la preventa, impulsados por supuestos correos filtrados de Best Buy. Sin embargo, esa expectativa no se concretó.

También se mencionó que la página del juego en la tienda de Xbox habría recibido una actualización el 20 de mayo, lo que alimentó nuevas especulaciones. Por ahora, no hay confirmación oficial de preventas ni de nuevos anuncios inminentes.

Según el periodista e insider Tom Henderson, los fanáticos no deberían esperar novedades fuertes en el corto plazo. La nueva información sobre GTA 6 llegaría, como muy pronto, a partir de julio.