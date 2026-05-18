El precio de GTA 6 enciende las alarmas: una tienda lo listó por más de US$100

La expectativa por el nuevo Grand Theft Auto ( GTA 6 ) volvió a quedar cruzada por una pregunta clave: cuánto habrá que pagar para jugarlo desde el día de lanzamiento. La nueva entrega de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, pero todavía no tiene precio oficial confirmado por la compañía.

GTA 6 podría requerir cerca de 200 GB y su precio más de 100 dólares, aunque Rockstar todavía no confirmó el dato.

La discusión se encendió después de que la tienda holandesa Gameshop Twente listara la edición estándar de GTA 6 a 99 euros, una cifra que equivale aproximadamente a US$115. El dato comenzó a circular en foros y redes sociales, donde los fanáticos debatieron si se trata de una señal real del precio final o apenas de un valor provisorio cargado antes de la preventa oficial.

El temor no aparece de la nada. GTA 6 no es un lanzamiento más dentro del calendario gamer . Es la continuación de una de las sagas más importantes de la industria y probablemente será uno de los grandes eventos del entretenimiento de 2026. Por eso, cualquier movimiento alrededor de su precio tiene impacto inmediato. Una cifra por encima de los US$100 marcaría un cambio fuerte para los juegos de edición estándar, que durante años se movieron en torno a los US$60 o US$70.

Un precio que todavía no está cerrado

Aun así, conviene tomar la publicación con cautela. Las tiendas suelen cargar precios temporales antes de recibir información definitiva de las distribuidoras. En muchos casos, esos valores funcionan como referencia interna o como “placeholder” hasta que la empresa responsable anuncia el precio oficial.

Ese punto es central en este caso. Rockstar Games y Take-Two aún no informaron cuánto costará la versión básica de Grand Theft Auto 6, por lo que la cifra de 99 euros no puede leerse como una confirmación. Incluso algunas versiones que circularon en foros señalaron dudas sobre los códigos de producto asociados a la ficha, lo que alimenta la idea de que podría tratarse de una carga preliminar.

El debate, de todos modos, ya está instalado. Parte de la comunidad cree que Rockstar Games podría animarse a romper la barrera psicológica de los US$100 por el tamaño del proyecto, la escala del mapa y el peso cultural de la franquicia. Otros consideran que un precio tan alto podría generar rechazo, incluso entre jugadores que esperan el título desde hace más de una década.

ChatGPT Image 10 abr 2026, 03_45_33 p.m. Una ficha europea ubicó GTA 6 en 99 euros y disparó la preocupación global gamer. Imagen generada por la IA

Take-Two busca bajar la tensión

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, ya había hablado sobre el tema y evitó dar una cifra concreta. Sin embargo, remarcó que la compañía busca que los consumidores sientan que el precio es justo frente al valor del producto. En ese marco, sostuvo que el objetivo es cobrar “muchísimo menos” que el valor que se entrega con la experiencia.

Esa definición deja abierta la puerta a varias lecturas. GTA 6 podría salir al precio estándar de los grandes lanzamientos actuales, ubicarse en una franja superior o reservar los valores más altos para ediciones especiales con contenido adicional, acceso anticipado o beneficios digitales.

Por ahora, la única certeza es que el precio final sigue sin confirmación. La aparición de una ficha a 99 euros funciona como una señal de alerta, pero no como una prueba definitiva. En un juego con este nivel de expectativa, cada filtración pesa. Y en el caso del nuevo Grand Theft Auto, el valor de lanzamiento no solo definirá una compra: también puede marcar el próximo estándar de la industria.