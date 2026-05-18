Xiaomi 17T: filtran el precio y las especificaciones de la nueva serie

La filtración de material de marketing oficial reveló las características definitivas de la línea global de Xiaomi . El nuevo Xiaomi 17T llegará al mercado el próximo 28 de mayo junto a su versión avanzada, apuntando a competir en el segmento medio premium con lentes fotográficos desarrollados por la firma alemana Leica.

Los nuevos dispositivos de Xiaomi se presentarán a nivel mundial a finales de este mes. El material publicitario filtrado confirma no solo los componentes internos de cada teléfono , sino también las promociones de lanzamiento para los primeros compradores europeos, quienes recibirán accesorios de regalo durante el período de reserva.

El modelo estándar, denominado Xiaomi 17T , incorporarará una pantalla de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Este celular funcionará con el procesador MediaTek Dimensity 8500 y dispondrá de una batería de 6.500 mAh de capacidad total. En el apartado fotográfico, el dispositivo incluirá un teleobjetivo de 5 aumentos ópticos que alcanzará un zoom digital de hasta 120x, utilizando ópticas Leica Summilux. El sistema operativo correrá bajo la interfaz HyperOS y sumará las herramientas de asistencia digital basadas en Xiaomi HyperAI de forma nativa.

Con respecto a los costos de comercialización en el continente europeo, la variante con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno se ubicará en los 749 euros ($1,216,000 pesos argentinos). Quienes prefieran la opción de 512 GB deberán abonar un valor de 799 euros (alrededor de $1,300,000). El material de marketing filtrado indica que la compra de este teléfono incluirá los auriculares Redmi Headphones Neo sin cargo adicional como beneficio de preventa. Además de las opciones tradicionales en azul, rosa y negro, los renders actuales muestran una alternativa limpia en color blanco.

Rendimiento y precios del Xiaomi 17T Pro

Por su parte, el Xiaomi 17T Pro se posicionará como la alternativa con mayor rendimiento de la familia. Este modelo portará el chip MediaTek Dimensity 9500 y un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz. La autonomía dependerá de una batería de 7.000 mAh. Mientras el modelo base cargará a 67 vatios por cable, la versión Pro admitirá una velocidad de carga inalámbrica de 50 vatios y hasta 100 vatios mediante el sistema HyperCharge por USB-C.

Xiaomi-17T-Pro-Vorbesteller-Deals-2 La preventa de los Xiaomi 17T y 17T Pro incluirá de regalo auriculares de la marca. Xiaomi

El precio confirmado para el Xiaomi 17T Pro en su versión base de 12 GB de RAM y 512 GB de espacio será de 999 euros (aproximadamente $1.622.957). La configuración máxima, que alcanzará 1 TB de almacenamiento interno, llegará a los 1.099 euros. Los compradores de este modelo avanzado recibirán un paquete promocional doble que sumará la pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 10 junto con los auriculares inalámbricos de la marca para incentivar la etapa de reservas.

La distribución paulatina de estos equipos permitirá renovar el catálogo global de Xiaomi. Aunque las ofertas de preventa todavía no tienen confirmación oficial para todas las regiones geográficas, el despliegue del 28 de mayo aclarará las dudas sobre la disponibilidad y la llegada de estos modelos al hemisferio sur.