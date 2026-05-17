Xiaomi filtra los detalles de HyperOS 4: el diseño "Liquid Glass" llega en el tercer trimestre

La empresa asiática desarrollaría su próxima interfaz de usuario bajo una estética transparente y moderna. Las filtraciones sobre el nuevo Xiaomi indicarían que HyperOS 4 utilizaría el lenguaje de diseño Liquid Glass para ofrecer una experiencia visual profunda en combinación con las funciones de Android 17.

Las versiones preliminares provienen del filtrador Digital Chat Station, quien difundió los datos técnicos en la red social Weibo. Según este reporte, la marca buscaría una convergencia estética con Google y Apple para el ciclo de 2026. La interfaz de HyperOS 4 abandonaría los elementos sólidos actuales para adoptar superficies con efectos de profundidad y capas translúcidas. Este cambio visual coincidiría con la presentación de la nueva línea estética de Android durante el evento Google I/O.

La arquitectura interna del software presentaría modificaciones de raíz para mejorar la estabilidad de los equipos. La compañía habría decidido reescribir sus aplicaciones principales mediante el lenguaje de programación Rust. Este componente técnico permitiría una seguridad mayor para los datos personales y facilitaría la actualización modular del sistema operativo sin afectar al resto del código. Además, el uso del entorno de desarrollo Flutter aseguraría que las animaciones mantengan una fluidez constante en toda la gama de productos.

Este lanzamiento marcaría un hito para la marca porque representaría el primer software con "cero herencia". Esto indicaría que el código eliminaría los restos de MIUI que todavía persistían en versiones previas de la capa de personalización. Las aplicaciones de clima y el álbum de fotos ya habrían iniciado este proceso de limpieza en meses anteriores. Con esta medida, los usuarios notarían un rendimiento superior, especialmente en aquellos dispositivos de gama media donde el peso del código antiguo solía afectar la velocidad de respuesta.

Arquitectura renovada y la impronta de Leica en Xiaomi

El despliegue oficial del software ocurriría durante el tercer trimestre de 2026. La serie de teléfonos Xiaomi 18 sería la encargada de presentar estas funciones al mercado global. Es importante notar que existiría una diferencia con la versión HyperOS 3.3, la cual funcionaría actualmente como una base técnica estable para Android 17 pero no incluiría los cambios en la apariencia. Los dispositivos que no participen en los periodos de prueba actuales recibirían la actualización de HyperOS 4 directamente para obtener todas las novedades visuales.

Xiaomi HyperOS 4 La transición hacia HyperOS 4 marca el cierre de una etapa para el lanzador que definió a la marca secundaria de Xiaomi. Imagen generada con IA

La asociación con la firma fotográfica Leica influiría ahora en la identidad de todo el sistema operativo. Según los detalles compartidos por el filtrador Smart Pikachu, el software incluiría una paleta de colores, íconos y efectos de luz que imitarían la óptica de las cámaras profesionales. Esta filosofía estética abarcaría también el diseño sonoro de las notificaciones y las alertas del sistema. Con este paso, Xiaomi intentaría crear una personalidad propia que distinga a sus equipos de otras opciones de la competencia. El objetivo final sería ofrecer un entorno digital que combine la seguridad técnica con un estilo visual moderno.