Xiaomi lanza un paquete de actualizaciones para corregir errores críticos en HyperOS 3

La empresa tecnológica Xiaomi inició el despliegue de una nueva versión de mantenimiento para su ecosistema móvil. Esta medida busca solucionar problemas técnicos que afectaban la experiencia de uso en terminales de gama alta y media, asegurando el correcto funcionamiento de las herramientas de edición y el audio.

Este sistema operativo logró posicionarse como una plataforma estable, pero los reportes de los usuarios en las últimas semanas detectaron anomalías que dificultaban el uso cotidiano. Por este motivo, el equipo de desarrollo trabajó en una serie de parches que ya comenzaron su distribución de forma escalonada en diferentes regiones del mundo .

Los programadores centraron sus esfuerzos en la aplicación de galería, donde los poseedores del modelo 17 Ultra informaron una lentitud inusual al procesar archivos. Otros inconvenientes incluían imágenes que aparecían desenfocadas en la previsualización y la inactividad de la función de borrado de objetos mediante inteligencia artificial. Estos desperfectos técnicos limitaban la utilidad de las cámaras en los equipos que salieron al mercado hace pocas semanas.

El parche de HyperOS 3 corrige el retardo en las ventanas flotantes y los errores de trazado al editar fotos en la serie Xiaomi 14.

Además de los fallos visuales, el parche soluciona problemas de seguridad y compatibilidad. El modelo 15 Ultra presentaba un error que impedía modificar el volumen mediante las teclas físicas, mientras que el 17 Ultra registraba fallas con el certificado de Play Protect. En el segmento de tablets, la Xiaomi Pad 8 recibió una mejora para normalizar el audio en la aplicación de YouTube, que se escuchaba demasiado bajo a pesar de subir el volumen al máximo.

Calendario de actualizaciones para HyperOS 3

El despliegue de estas novedades a HyperOS 3 comenzó en el mercado de China y continuará en las versiones globales y europeas durante las próximas jornadas. La marca utiliza un método de envío paulatino para garantizar que el software llegue sin errores adicionales a los servidores de cada país. Si tenés un celular de la marca y todavía no recibiste el aviso, podés buscar la descarga de forma manual desde el menú de ajustes del sistema.

Xiaomi HyperOS 1 Las nuevas actualizaciones de Xiaomi llegan primero a los usuarios de China y luego se extienden a las regiones de Europa, India y Turquía. Shutterstock

La mayor frecuencia de las actualizaciones permitió que los clientes vivan con más tranquilidad frente a posibles fallos de software. Este movimiento es habitual en la firma, que aprovecha cada lanzamiento para sumar optimizaciones de rendimiento y mejoras en el consumo de la batería en segundo plano. Estas correcciones silenciosas permiten que el hardware funcione de manera más fluida incluso en modelos de años anteriores.

Para los usuarios de la línea POCO, el parche también resuelve inconvenientes en la recepción de audio durante las llamadas de voz, un problema que afectaba la comunicación básica en ciertos modelos. Con estas medidas, la empresa prepara el terreno para la llegada de las futuras versiones de su software, manteniendo el soporte técnico activo para toda su gama de productos.