Los nuevos Xiaomi 17T se filtran con procesadores MediaTek y baterías de gran capacidad

La serie Xiaomi 17T llegaría al mercado europeo con un precio moderado. Los teléfonos presentarán un diseño similar a la línea estándar pero con más autonomía.

El modelo Xiaomi 17TPro integrará una batería de 7.000 mAh, una de las capacidades más altas registradas para un terminal de este segmento.

La firma china Xiaomi prepara el lanzamiento de su nueva familia de dispositivos de alto rendimiento para la temporada 2026. Los recientes datos técnicos del Xiaomi 17T revelan una apuesta por el hardware de MediaTek y capacidades de energía que superan los estándares actuales de la industria móvil.

Especificaciones técnicas del Xiaomi 17T El modelo base de esta serie incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, acompañado por una memoria RAM de 12 GB. El dispositivo cuenta con un almacenamiento inicial de 256 GB con tecnología UFS 4.1, lo que asegura una velocidad de transferencia de datos alta. En el frente, el equipo porta una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.

Xiaomi 17T Los renders filtrados del Xiaomi 17T muestran un módulo de cámaras triple con un diseño circular que sigue la línea estética de la marca. Imagen generada con IA

Uno de los puntos más relevantes de este teléfono es su batería de 6.500 mAh. Este componente trabaja en conjunto con el sistema operativo Android 16 para optimizar el consumo de energía durante el día. El apartado fotográfico se compone de tres sensores: un lente principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. El precio de salida para este terminal en el mercado europeo se ubica en los 749 euros.

La versión Pro y el salto en rendimiento de Xiaomi Por su parte, el modelo superior de la gama utiliza el nuevo chip Dimensity 9500. El dispositivo mantiene los 12 GB de RAM pero duplica el almacenamiento base hasta los 512 GB. La pantalla de este teléfono crece hasta las 6,83 pulgadas y eleva su frecuencia de actualización a 144 Hz, ofreciendo una fluidez visual superior para el consumo de aplicaciones exigentes.