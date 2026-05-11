Los nuevos Xiaomi 17T se filtran con procesadores MediaTek y baterías de gran capacidad
La serie Xiaomi 17T llegaría al mercado europeo con un precio moderado. Los teléfonos presentarán un diseño similar a la línea estándar pero con más autonomía.
La firma china Xiaomi prepara el lanzamiento de su nueva familia de dispositivos de alto rendimiento para la temporada 2026. Los recientes datos técnicos del Xiaomi 17T revelan una apuesta por el hardware de MediaTek y capacidades de energía que superan los estándares actuales de la industria móvil.
Especificaciones técnicas del Xiaomi 17T
El modelo base de esta serie incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, acompañado por una memoria RAM de 12 GB. El dispositivo cuenta con un almacenamiento inicial de 256 GB con tecnología UFS 4.1, lo que asegura una velocidad de transferencia de datos alta. En el frente, el equipo porta una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.
Uno de los puntos más relevantes de este teléfono es su batería de 6.500 mAh. Este componente trabaja en conjunto con el sistema operativo Android 16 para optimizar el consumo de energía durante el día. El apartado fotográfico se compone de tres sensores: un lente principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. El precio de salida para este terminal en el mercado europeo se ubica en los 749 euros.
La versión Pro y el salto en rendimiento de Xiaomi
Por su parte, el modelo superior de la gama utiliza el nuevo chip Dimensity 9500. El dispositivo mantiene los 12 GB de RAM pero duplica el almacenamiento base hasta los 512 GB. La pantalla de este teléfono crece hasta las 6,83 pulgadas y eleva su frecuencia de actualización a 144 Hz, ofreciendo una fluidez visual superior para el consumo de aplicaciones exigentes.
La autonomía en la versión Pro alcanza un nuevo límite con una batería de 7.000 mAh. A diferencia del modelo estándar, esta variante añade soporte para carga inalámbrica. El sistema de cámaras repite la configuración triple de sensores, aunque incorpora un sensor principal mejorado para captar mayor detalle en condiciones de poca luz. El costo de este equipo comienza en los 999 euros en Europa (aproximandamente $1.641.684 pesos argentinos), una cifra idéntica al precio de lanzamiento de la serie insignia anterior de la marca.
La filtración de imágenes muestra que el Xiaomi 17T estará disponible en colores azul claro, rosa y negro. La versión Pro ofrecerá tonos más profundos de azul y rosa. Aunque la empresa todavía no confirmó la fecha de presentación oficial, la aparición de estos materiales indica que el anuncio ocurrirá durante las próximas semanas del mes de mayo.