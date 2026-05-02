Xiaomi lanza Android 17 para desarrolladores y cambia su estrategia con HyperOS

La empresa tecnológica Xiaomi presentó hoy de forma oficial su programa de desarrollo para la próxima versión del sistema operativo de Google. Los usuarios de los nuevos modelos de la firma pueden acceder a una versión preliminar para probar las funciones de Android 17 antes de su lanzamiento masivo a fin de año.

La firma asiática decidió modificar su esquema de nombres para las capas de personalización. En lugar de pasar directamente a una cuarta versión, la compañía lanzará la actualización bajo el nombre de HyperOS 3.3. Los reportes indican que la marca omitió la versión 3.2 por motivos técnicos internos para alinear el software con la arquitectura de Android 17 .

Esta decisión busca unificar el rendimiento del sistema con los componentes de hardware más recientes . Aunque el software todavía se encuentra en una etapa temprana, la integración promete una fluidez mayor en los procesos de fondo del equipo. Los desarrolladores ahora tienen la posibilidad de adaptar sus herramientas a las nuevas API de Google mientras utilizan la interfaz personalizada de la marca china.

Actualmente, solo tres dispositivos forman parte del programa inicial: los Xiaomi serie 17, el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 15T Pro. Estos teléfonos reciben el paquete de datos necesario para que los programadores ajusten sus aplicaciones al nuevo entorno. La marca planea extender la lista de teléfonos compatibles durante los próximos meses para alcanzar a la gama media y otros modelos premium.

Xiaomi 17 Pro Max El próximo gama alta de Xiaomi continúa la línea de los 17 Pro y Pro Max. Shutterstock

Esta primera versión permite observar los cimientos de un cambio estético en la interfaz. Aunque el diseño final todavía no está disponible, las herramientas de desarrollo muestran una organización distinta de los elementos en pantalla. La meta de Xiaomi es recolectar información sobre el rendimiento y los errores antes de la salida de la versión estable para todo el mundo.

El programa de desarrolladores es una etapa de pruebas y puede contener fallas de estabilidad. Por este motivo, se recomienda instalar el software solo en equipos que no se utilicen para tareas críticas. Los interesados pueden descargar las imágenes oficiales desde el sitio web de la comunidad de la marca. El despliegue final de la actualización para el resto de los teléfonos llegará de forma gradual una vez que Google publique la versión definitiva del sistema operativo.