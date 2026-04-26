Los tres mejores teléfonos Xiaomi para comprar en 2026

El mercado presenta opciones competitivas de Xiaomi para quienes buscan rendimiento y buen precio sin superar la barrera del millón de pesos.

En el actual escenario económico, la oferta de teléfonos de origen chino permite a los usuarios acceder a prestaciones de vanguardia sin realizar una inversión desmedida. Marcas como Xiaomi mantienen un catálogo variado que responde a las necesidades de conectividad y procesamiento del público argentino de forma eficiente.

La suba de precios en el sector de la electrónica en Argentina llevó a que muchos terminales de gama alta superen la barrera del millón de pesos. Sin embargo, existen alternativas que conservan una relación equilibrada entre el hardware y el costo final. Los consumidores locales priorizan hoy la duración de la batería, el espacio de almacenamiento y la velocidad de respuesta en aplicaciones de uso diario.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro El Xiaomi Redmi Note 14 Pro es una de las opciones más buscadas en las tiendas de electrodomésticos del país. Este dispositivo cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento en su versión Midnight Black. Actualmente, su precio de venta en locales se sitúa en los 699.999 pesos. Este modelo ofrece una pantalla nítida y un sistema de cámaras que rinde bien en condiciones de luz diurna. Es un equipo pensado para el usuario que busca estabilidad y un diseño elegante sin gastar demasiado dinero. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro representa el equilibrio para el uso cotidiano.

Redmi Note 14 Pro 1 El Xiaomi Redmi Note 14 Pro cuenta con 256 GB de memoria para guardar fotos y videos en alta resolución sin problemas de espacio. Shutterstock

Xiaomi POCO X7 Pro Por su parte, el Xiaomi POCO X7 Pro 5G representa el escalón superior en rendimiento dentro de esta selección. Con un precio de $899.900 pesos, este terminal integra 12 GB de memoria RAM, lo que asegura una navegación fluida entre múltiples tareas. Su pantalla de 6,67 pulgadas utiliza tecnología de última generación para brindar colores vivos y negros profundos. Este equipo es ideal para quienes consumen mucho contenido multimedia o utilizan juegos móviles exigentes. La conectividad 5G permite velocidades de descarga superiores en las zonas que ya cuentan con esta infraestructura. El Xiaomi POCO X7 Pro funciona como una herramienta potente para el ámbito laboral.