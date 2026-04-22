Xiaomi, POCO y Nubia ¿Por qué cada vez más gente se compra teléfonos chinos?

El mercado móvil local atraviesa una etapa de diversificación por el ingreso de nuevos competidores asiáticos. Actualmente, la marca Xiaomi lidera la preferencia de quienes buscan hardware potente sin pagar los costos de la alta gama tradicional. Estos equipos ofrecen pantallas de alta tasa de refresco y baterías de larga duración.

Argentina vive un cambio en el consumo de tecnología móvil. Los usuarios locales comparan fichas técnicas con mayor detalle antes de realizar una compra. La empresa Xiaomi ofrece procesadores de última generación a precios menores que sus rivales directos. Esta estrategia comercial permite que los compradores accedan a funciones avanzadas, como la carga ultra rápida o sensores de cámara de alta resolución, sin exceder su presupuesto mensual.

La marca POCO funciona como una división enfocada en la potencia bruta del hardware. Estos equipos suelen prescindir de materiales de construcción lujosos para invertir el dinero en mejores microchips. El público joven elige los modelos de POCO para ejecutar aplicaciones pesadas o jugar títulos exigentes sin sufrir demoras en el sistema. Las estadísticas de importación muestran que estos dispositivos entran al país por diversos canales de venta que abastecen la demanda creciente.

La comunidad de usuarios de la serie POCO valora la autonomía de las celdas de energía. Muchos de estos celulares incluyen sistemas de enfriamiento líquido para mantener la temperatura estable durante largas sesiones de uso. Los comercios de electrónica notan que la rotación de stock de estos productos es más veloz que la de las marcas que llevan décadas instaladas en el país.

Nubia y la apuesta por el nicho de usuarios exigentes

El ingreso de Nubia al mercado argentino también aporta una alternativa para quienes buscan diseño y fotografía de precisión. Esta firma presenta equipos con lentes profesionales y diseños externos que escapan a las formas convencionales de la industria. Los dispositivos de Nubia atraen a un sector que valora la exclusividad estética y las pantallas con bordes mínimos. La competencia entre estas empresas obliga a los distribuidores a renovar su catálogo de forma constante.

Los especialistas del sector tecnológico coinciden en que la confianza del consumidor hacia estos fabricantes aumentó. Antes existía una desconfianza sobre la durabilidad de los productos de origen oriental. Sin embargo, la llegada de soporte técnico local para Xiaomi cambió esa percepción general. Hoy en día, un celular Nubia o un equipo de la serie POCO se perciben como herramientas confiables para el ámbito laboral y personal.

nubia music Las marcas asiáticas dominan el segmento de la gama media en la mayoría de los sitios de venta electrónica del país. nubia

El factor económico resulta determinante en el contexto de la economía argentina. El precio de un equipo Xiaomi de gama media suele ubicarse por debajo del valor de un competidor con componentes similares. Esta diferencia de dinero inclina la decisión de compra a favor de las marcas chinas. Además, la compatibilidad con las redes de comunicación de las operadoras locales facilita la transición desde otros sistemas sin inconvenientes de señal. La oferta de fundas y protectores para Nubia y otras firmas también creció en los sitios de venta por internet.