El nuevo punto azul en la pantalla de Xiaomi: claves de la próxima función de privacidad

La actualización de Xiaomi HyperOS 4 sumará un tercer indicador de color en la barra superior que notificará de manera visual el acceso a la geolocalización.

El desarrollo del software móvil prioriza las herramientas de control de datos para los usuarios globales. Los terminales de la firma Xiaomi incorporarán un punto luminoso de color azul en el margen superior del panel táctil para advertir de forma inmediata cuando una aplicación en segundo plano registre las coordenadas geográficas del dispositivo de manera activa.

El significado de los colores en la barra de notificaciones Los dispositivos de la marca asiática utilizan indicadores cromáticos específicos para alertar sobre el uso de los componentes periféricos del hardware. La apertura de la aplicación de captura fotográfica activa un punto de color verde en el sector superior derecho de la interfaz, confirmando que el sistema operativo habilitó el uso de los lentes ópticos. De igual manera, el celular muestra un testigo de color naranja cuando una herramienta de mensajería o grabación accede de forma directa al micrófono integrado.

Xiaomi Interna 1 Xiaomi añade un sensor para notificar rastreos. Mundo Xiaomi

Este mecanismo de seguridad digital sumará una tercera variante de control preventivo. Los teléfonos móviles que recibieron la actualización previa del ecosistema Google Pixel ya experimentaron con esta señal lumínica exclusiva para identificar el rastreo de la ubicación satelital. La función busca visibilizar los procesos automatizados de las plataformas digitales que recopilan información de posicionamiento geográfico sin que el usuario lo note durante su rutina diaria.

La llegada de HyperOS 4 a los teléfonos compatibles La implementación de este testigo visual operará de forma nativa a través de las especificaciones de base de Android 17. El diario de desarrollo de la plataforma explica que el punto azul adoptará una estética similar a un ícono de GPS, permitiendo que los usuarios restrinjan el intercambio de información únicamente al período de la sesión activa. Los ingenieros de la corporación habilitarán la modificación del diseño y la tonalidad del gráfico según las preferencias estéticas de cada perfil.