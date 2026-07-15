Xiaomi Redmi Note 17 Pro vs Redmi Note 15 Pro: qué cambia y qué se mantiene en la nueva generación

La firma china presentó el Redmi Note 17 Pro como el sucesor directo del modelo Note 15 Pro, un lanzamiento que modifica las prioridades de la marca al recortar funciones multimedia para potenciar la capacidad de almacenamiento energético. En esta nota analizamos si conviene dar el salto al nuevo teléfono de Xiaomi .

El relevo generacional de la serie no sigue el camino clásico de la mejora incremental en todos sus apartados físicos. En esta oportunidad, los ingenieros de la marca optaron por reasignar los costos de producción interna y el espacio físico del chasis para resolver demandas específicas de los usuarios, como la autonomía diaria y la velocidad de carga. Esta decisión de la corporación genera una división marcada entre las ventajas operativas y los recortes lógicos que los compradores deben evaluar con detenimiento según sus hábitos de uso cotidianos.

La mayor evolución del nuevo dispositivo móvil de Xiaomi radica en la integración de una batería de 9000 mAh, una cifra que supera de forma holgada los 7000 mAh del modelo previo. Para compensar el incremento del volumen de carga, la potencia de alimentación por cable sube de 45 a 67 vatios, disminuyendo el tiempo de conexión a la red eléctrica. Asimismo, las variantes de 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno abandonan el estándar UFS 2.2 para adoptar memorias UFS 3.1, una modificación que acelera la velocidad de lectura de datos y la apertura de aplicaciones complejas.

La resistencia física del panel frontal también registra mejoras gracias a la incorporación del vidrio protector Corning Gorilla Glass Victus 2, un componente que eleva la tolerancia del vidrio ante caídas sobre superficies rugosas. El entorno de software se actualiza de manera nativa con la interfaz de usuario HyperOS 3, basada en las últimas optimizaciones de código de la empresa Xiaomi . Por último, l a tasa de muestreo táctil sube hasta los 3200 Hz en escenarios específicos , mejorando la respuesta del panel ante los comandos manuales del usuario.

Para sostener un valor de venta competitivo e integrar la batería de gran escala, el fabricante aplicó reducciones físicas en los componentes de captura y conectividad del Redmi Note 17 Pro . El sensor principal de la cámara trasera se reduce a un Samsung S5KJNS de menor tamaño óptico, eliminando además la lente ultra gran angular de 8 megapíxeles para colocar un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal desciende de 20 a 8 megapíxeles y la grabación de video queda limitada a una resolución de 1080p a 30 cuadros por segundo, perdiendo la capacidad de registrar secuencias en formato 4K que poseía el modelo Note 15 Pro.

La pantalla AMOLED de la serie Redmi Note sostiene la resolución de 1.5K y la tasa de refresco de 120 Hz en ambas generaciones de dispositivos. Imagen generada con IA

En el apartado de rendimiento, el microprocesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra cede su lugar a la plataforma Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, un chip que trabaja con una frecuencia de reloj inferior de 2,4 GHz y limita la memoria RAM máxima a 12 GB. El grosor del armazón sube a los 8,46 milímetros y el peso alcanza los 226 gramos, afectando la ergonomía general de la terminal. Las tecnologías inalámbricas también registran un retroceso técnico al incorporar protocolos de Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1 en lugar de las conexiones modernas presentes en la versión anterior del teléfono.

Elementos que se mantienen sin modificaciones en la serie de Xiaomi

A pesar de la renovación estructural del equipo, la compañía conserva el bloque de pantalla AMOLED plana de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. El grado de protección contra agentes externos sostiene las exigentes certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo ante salpicaduras y polvo en ambientes urbanos. La función de carga inversa por cable de 22,5 vatios permanece activa, permitiendo utilizar la enorme batería para alimentar otros dispositivos portátiles compatibles en situaciones de emergencia.

La continuidad de los altavoces estéreo, el sensor de infrarrojos, el chip NFC para pagos digitales y el lector de huellas óptico integrado debajo de la pantalla asegura una experiencia de uso familiar para los clientes históricos de Xiaomi. La decisión final de compra dependerá del balance individual entre la necesidad de contar con una autonomía de varios días o la preferencia por una estructura más ligera dotada de mejores herramientas de captura de video. El mercado nacional asimilará estas variantes en los canales de distribución oficial durante el transcurso de los próximos meses.