Mercado Libre sorprende con un Xiaomi premium: 12 de RAM, 512 GB y un tremendo precio

Xiaomi vuelve a pisar fuerte en el mercado de smartphones con un equipo que busca conquistar a los usuarios más exigentes. El protagonista es el POCO X8 Max Pro , un celular que combina especificaciones de alta gama, diseño premium y tecnologías pensadas para ofrecer una experiencia superior en rendimiento, fotografía y entretenimiento.

El dispositivo llega con una configuración que destaca desde el primer momento: 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una capacidad que permite utilizar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, instalar juegos pesados y guardar una gran cantidad de fotos, videos y archivos sin preocuparse por el espacio disponible.

Además, se trata de un equipo liberado, por lo que puede utilizarse con cualquier compañía telefónica, cuenta con compatibilidad con redes 5G e incorpora tecnologías como reconocimiento facial, sensor de huella dactilar y tarjeta eSIM.

Uno de los grandes diferenciales de este equipo de POCO está en su pantalla. El teléfono incorpora un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, una combinación que mejora la fluidez al navegar, jugar o reproducir contenido multimedia.

La pantalla AMOLED de 120 Hz de eset Xiaomi POCO y batería de 8.500 mAh apuntan al segmento premium.

En cuanto al rendimiento, Xiaomi apuesta por un hardware de primer nivel con el procesador MediaTek Dimensity 9500s fabricado en 3 nanómetros, acompañado por memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Este conjunto permite obtener una respuesta rápida incluso en tareas exigentes.

El apartado energético también es uno de sus puntos más destacados. El equipo incorpora una enorme batería de 8500 mAh, una capacidad superior a la mayoría de los celulares actuales, junto con carga rápida HyperCharge de 100W, que permite recuperar autonomía en poco tiempo.

A nivel de construcción, el POCO X8 Max Pro de Xiaomi suma detalles propios de modelos premium: marcos metálicos, una trasera de fibra de vidrio, lector de huellas integrado en pantalla y luces LED RGB personalizables en la parte posterior.

Xiaomi suma certificación IP68, carga rápida de 100W y un potente procesador MediaTek de 3 nm. Xiaomi

Resistencia al agua y una oferta que llama la atención

Otro aspecto diferencial es su certificación IP68, que le brinda resistencia al polvo y al agua, una característica que suele estar reservada para los smartphones más costosos del mercado.

En fotografía, este teléfono fabricado por Xiaomi incorpora una cámara frontal de 20 megapíxeles, mientras que el conjunto general apunta a usuarios que buscan un teléfono completo, con buen rendimiento, autonomía prolongada y una construcción más cuidada.

Las primeras opiniones de compradores destacan especialmente la relación entre prestaciones y precio. “Mejor dispositivo imposible. Gana en capacidad, velocidad y calidad a muchos otros dispositivos que por mayor valor dicen ser mejores, pero no. No cabe duda de que este dispositivo lo tiene todo”, aseguró uno de los usuarios que adquirió el equipo.

Actualmente, el POCO X8 Max Pro se puede conseguir en Mercado Libre por $1.029.000, con la posibilidad de financiar la compra en hasta 6 cuotas de $231.507. Por sus características, se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan un celular premium sin pagar los valores habituales de la gama más alta.