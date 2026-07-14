Xiaomi corrige fallas de edición de fotos y búsqueda con parches de HyperOS

Xiaomi publicó un informe sobre las actualizaciones de software de HyperOS destinadas a resolver errores en sus dispositivos de gama alta.

La firma asiática despliega una serie de actualizaciones informáticas para solucionar diversos errores detectados en su capa de personalización. La empresa Xiaomi distribuye parches de optimización para sus principales líneas de dispositivos móviles en el mercado oriental. Las modificaciones corrigen problemas vinculados al procesamiento de imágenes, las búsquedas generales del sistema y la estabilidad de las aplicaciones nativas.

La interfaz del teléfono Xiaomi debe actualizarse siguiendo las recomendaciones de fábrica para evitar fallas. Imagen generada con IA Dispositivos afectados y correcciones en la galería de fotos El reporte semanal de la compañía detalla las revisiones de código asignadas a cada modelo de la serie 17 y la serie 15. Las fallas de software perjudicaban la experiencia de uso en herramientas cotidianas de los teléfonos. En el modelo 17 Ultra, los ingenieros solucionaron errores intermitentes en la edición de álbumes y en los controles de ajuste del brillo de la pantalla.

Por otra parte, la versión 15 Pro presentaba dificultades para extraer texto de las imágenes debido a un fallo en las librerías de reconocimiento óptico de caracteres. La distribución de las nuevas compilaciones del sistema operativo estabiliza el entorno de la galería de fotos. El fabricante busca asegurar el correcto funcionamiento del editor interno antes de trasladar el paquete de datos a las terminales distribuidas en el resto del mundo.

Impacto de las actualizaciones de HyperOS en el mercado global El despliegue de las soluciones de HyperOS alcanza también a la línea REDMI K70 Ultra, cuya denominación para el mercado internacional corresponde al modelo POCO F5 Pro. Las revisiones técnicas eliminan los cierres inesperados de la tienda virtual bajo condiciones de memoria RAM limitada. De igual modo, el parche corrige los errores de sincronización que afectaban la carga de archivos en la nube corporativa.