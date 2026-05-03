Xiaomi HyperOS vs OriginOS: ¿cuál es el mejor sistema para acompañar a Android 17 en 2026?

El despliegue de la versión para desarrolladores de Google genera un debate técnico sobre la eficiencia de las capas chinas. El duelo HyperOS vs OriginOS define la experiencia de usuario en los terminales de última generación que buscan optimizar los recursos del nuevo sistema operativo Android 17 .

La firma Xiaomi habilitó el programa Developer Preview para sus modelos Xiaomi 17, 17 Ultra y el 15T Pro. En este proceso inicial, la marca decidió cambiar su esquema de nombres habitual y evitar el salto hacia una cuarta versión del sistema. La compañía utiliza ahora la actualización HyperOS 3.3 en combinación con la base de Google , omitiendo la numeración 3.2 por razones de desarrollo interno.

Este cambio de estrategia muestra los cimientos de un nuevo diseño estético que los programadores ya prueban en sus aplicaciones. El software busca una integración profunda con el hardware para mejorar la velocidad de respuesta del equipo. La firma china planea sumar más dispositivos a esta fase de pruebas durante los próximos meses para garantizar la estabilidad antes del lanzamiento global. Los usuarios de los modelos compatibles pueden descargar las imágenes oficiales para experimentar los cambios en la interfaz y las nuevas funciones de seguridad.

OriginOS frente al desafío de la estabilidad en Android 17

Por otro lado, Vivo mantiene su propuesta con la sexta versión de su sistema personalizado. El reciente lanzamiento del Vivo Y6 5G utiliza la capa OriginOS 6, que en ese terminal específico corre sobre una arquitectura de sistema previa. Sin embargo, la marca compite en el mercado internacional mediante una gestión fluida de la memoria RAM, que alcanza los 12 GB en sus modelos de la gama económica.

El desafío para OriginOS radica en la frecuencia de las actualizaciones y la compatibilidad con el nuevo estándar de Google. A diferencia de Xiaomi, que ya publica enlaces de descarga para la vista previa de Android 17, Vivo todavía no confirma el calendario de soporte para sus equipos fuera de China. El uso de procesadores como el Snapdragon 4 Gen 2 permite que el software de Vivo funcione de manera correcta en terminales con baterías de alta capacidad como la de 7.200 mAh, asegurando una autonomía extensa.

originos El duelo HyperOS vs OriginOS marca la evolución del software en los celulares de origen chino durante este año. Vivo

La elección entre estos sistemas depende de la prioridad del comprador. Mientras Xiaomi ofrece un entorno que ya trabaja con Android 17, la propuesta de Vivo se destaca por la sencillez operativa. Ambos sistemas demuestran que las capas de personalización ya no son solo un añadido estético, sino un componente central para el rendimiento de los celulares modernos.