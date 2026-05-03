Los 3 mejores teléfonos de Oppo en este 2026: guía definitiva

La empresa asiática presenta una propuesta sólida para liderar el mercado premium en Argentina durante este año. El nuevo catálogo de Oppo ofrece una experiencia de uso fluida gracias a la integración de procesadores modernos y baterías de gran capacidad que responden a las exigencias de los usuarios locales en este 2026.

El sector de la tecnología móvil en el país muestra un interés creciente por equipos que combinen autonomía energética con potencia de procesamiento. La firma responde a esta demanda con tres modelos que cubren diferentes perfiles de uso, desde la fotografía profesional hasta la productividad con pantallas plegables. Estos dispositivos utilizan componentes avanzados para asegurar un rendimiento estable a largo plazo.

Este dispositivo es el modelo más potente que la firma puso en el mercado hasta el momento. El equipo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un componente que permite procesar imágenes de alta resolución en pocos milisegundos. Lo más destacado de este celular es su sistema de cámaras, liderado por un sensor principal Sony LYT-901 de 200 megapíxeles.

Oppo Find X9 Ultra: el sistema de cámaras con sensor de 200 megapíxeles permite capturar imágenes con un nivel de detalle profesional en cualquier condición de luz.

La configuración óptica permite captar detalles con mucha nitidez gracias a su capacidad de procesamiento de luz. Según los datos técnicos, la batería de 7.050 mAh asegura una duración que supera las 30 horas de uso constante. Además, la pantalla de 6,82 pulgadas con resolución 2K y una frecuencia de 144 Hz ofrece una fluidez visual muy alta para el consumo de videos o juegos. El Oppo Find X9 Ultra se posiciona así como una herramienta de trabajo para creadores de contenido que buscan lo mejor de la gama alta.

Oppo Find N6

Oppo Find N6: el plegable mejor diseñado

La segunda opción relevante es el modelo que utiliza un formato plegable avanzado. Estos teléfonos cuentan con una pantalla interna de 8,12 pulgadas que utiliza la tecnología Zero-Feel Crease para eliminar la marca del pliegue central. Con un peso de solo 225 gramos, el equipo resulta liviano y cómodo para el transporte diario en el bolsillo. También integra un sensor Samsung Isocell HP5 de 200 megapíxeles para garantizar capturas de calidad profesional en un cuerpo compacto.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro Oppo Find X9 Pro: la batería de 7.500 mAh establece un nuevo estándar de autonomía para la industria, permitiendo hasta dos días de uso sin recargas. Shutterstock

Finalmente, el Oppo Fond X9 Pro aparece como la alternativa para quienes necesitan energía ininterrumpida. Este celular integra una batería de 7.500 mAh, la cifra más alta registrada en este segmento actualmente. El sistema admite una carga rápida de 80 vatios para recuperar la energía en poco tiempo frente al tomacorriente.

El equipo posee certificación IP69, lo que garantiza una protección total contra el ingreso de agua a presión y polvo en el interior del chasis. Aunque su procesador es un MediaTek Dimensity 9500, el rendimiento se mantiene estable para todas las tareas de la gama alta. La elección entre estos tres modelos depende de las necesidades específicas de cada persona, ya sea que priorice la cámara, el formato o la batería.