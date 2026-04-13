Oppo confirma la fecha de lanzamiento de la nueva Oppo Pad Mini con pantalla OLED

La marca Oppo presentará su nueva tablet compacta el 21 de abril. El equipo cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y un diseño extremadamente delgado.

Oppo anunció oficialmente la salida de su dispositivo móvil más esperado para el segmento de las tablets. El lanzamiento de la Oppo Pad Mini tendrá lugar el próximo 21 de abril. Este equipo busca competir en el mercado de dispositivos livianos con hardware de alto rendimiento para tareas exigentes.

Esta novedad tecnológica llega para cubrir un espacio que muchos usuarios reclamaban. El mercado de las pantallas de bolsillo creció durante el último año y la firma quiere ganar terreno con una propuesta equilibrada. El aparato se mostrará al público junto con otros productos de la marca, confirmando su apuesta por la movilidad extrema.

Oppo Pad Mini El procesador Snapdragon 8 Gen 5 del nuevo equipo de Oppo ofrece un rendimiento gráfico superior al que se encuentra actualmente en el iPad Mini. Oppo Potencia y diseño en la nueva Oppo Pad Mini Este dispositivo tiene una pantalla OLED de 8,8 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. El panel ofrece una relación de aspecto de 3:2, un formato muy cómodo para leer documentos o navegar por internet. Según los datos que circularon en la red social Weibo, el equipo pesa solo 279 gramos y tiene un grosor de 5,39 milímetros. Es uno de los aparatos más finos que existen hoy en día, superando a otros modelos de la competencia que son mucho más pesados.

De acuerdo a Notebook Check, el motor de esta tablet es el procesador Snapdragon 8 Gen 5. Este componente asegura un funcionamiento fluido en juegos y aplicaciones de edición. Si comparamos el rendimiento gráfico con el iPad Mini de Apple, que todavía usa el chip A17 Pro, el modelo de Oppo rinde un 30% mejor en las pruebas de procesamiento de video. Aunque existen chips un poco más rápidos, la delgadez del cuerpo de metal justifica esta elección técnica para no calentar demasiado el aparato.

iPad Mini Oppo lanzará una tablet que competirá con el iPad Mini. Shutterstock Una tablet diseñada para el rendimiento diario La autonomía es un punto clave para cualquier tablet moderna. El modelo Oppo Pad Mini incorpora una batería de 8.000 mAh que permite muchas horas de uso continuo. Además, el sistema soporta una carga rápida de 67 vatios, lo que ayuda a recuperar la energía en poco tiempo. Los marcos de la pantalla son delgados y simétricos, dándole un aspecto moderno al frente del dispositivo. También cuenta con una cámara frontal ubicada en un pequeño orificio para no robar espacio visual.