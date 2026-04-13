Oppo confirma la fecha de lanzamiento de la nueva Oppo Pad Mini con pantalla OLED
La marca Oppo presentará su nueva tablet compacta el 21 de abril. El equipo cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y un diseño extremadamente delgado.
Oppo anunció oficialmente la salida de su dispositivo móvil más esperado para el segmento de las tablets. El lanzamiento de la Oppo Pad Mini tendrá lugar el próximo 21 de abril. Este equipo busca competir en el mercado de dispositivos livianos con hardware de alto rendimiento para tareas exigentes.
Esta novedad tecnológica llega para cubrir un espacio que muchos usuarios reclamaban. El mercado de las pantallas de bolsillo creció durante el último año y la firma quiere ganar terreno con una propuesta equilibrada. El aparato se mostrará al público junto con otros productos de la marca, confirmando su apuesta por la movilidad extrema.
Potencia y diseño en la nueva Oppo Pad Mini
Este dispositivo tiene una pantalla OLED de 8,8 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. El panel ofrece una relación de aspecto de 3:2, un formato muy cómodo para leer documentos o navegar por internet. Según los datos que circularon en la red social Weibo, el equipo pesa solo 279 gramos y tiene un grosor de 5,39 milímetros. Es uno de los aparatos más finos que existen hoy en día, superando a otros modelos de la competencia que son mucho más pesados.
De acuerdo a Notebook Check, el motor de esta tablet es el procesador Snapdragon 8 Gen 5. Este componente asegura un funcionamiento fluido en juegos y aplicaciones de edición. Si comparamos el rendimiento gráfico con el iPad Mini de Apple, que todavía usa el chip A17 Pro, el modelo de Oppo rinde un 30% mejor en las pruebas de procesamiento de video. Aunque existen chips un poco más rápidos, la delgadez del cuerpo de metal justifica esta elección técnica para no calentar demasiado el aparato.
Una tablet diseñada para el rendimiento diario
La autonomía es un punto clave para cualquier tablet moderna. El modelo Oppo Pad Mini incorpora una batería de 8.000 mAh que permite muchas horas de uso continuo. Además, el sistema soporta una carga rápida de 67 vatios, lo que ayuda a recuperar la energía en poco tiempo. Los marcos de la pantalla son delgados y simétricos, dándole un aspecto moderno al frente del dispositivo. También cuenta con una cámara frontal ubicada en un pequeño orificio para no robar espacio visual.
Un competidos fuerte para el iPad Mini
En el sector de los equipos compactos, la pelea es constante. El iPad Mini sigue siendo un referente para muchos, pero la falta de novedades en su diseño le deja el camino libre a este tipo de lanzamientos. La firma asiática busca captar a quienes prefieren un sistema más abierto y versátil. El precio oficial todavía es un misterio, pero se espera que el valor sea razonable para competir de igual a igual en las tiendas internacionales.
Este equipo permite realizar tareas de oficina y disfrutar de películas con una calidad de imagen superior. La tecnología OLED garantiza negros profundos y colores muy vivos. Al ser tan liviana, la persona puede llevarla en cualquier bolso sin notar el peso extra. El acabado del material se siente premium al tacto y da seguridad al agarrarla con una sola mano. En pocos días conoceremos todos los detalles finales de esta apuesta que promete ser una gran opción para el bolsillo de los entusiastas.